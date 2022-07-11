https://ria.ru/20220711/ukraina-1801779093.html

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады - РИА Новости, 11.07.2022

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады

МИД Украины заявил, что вызвал временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть в Германию турбину для "Северного потока — 1", а также призвал РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:04

2022-07-11T18:04

2022-07-11T18:22

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северный поток

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. МИД Украины заявил, что вызвал временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть в Германию турбину для "Северного потока — 1", а также призвал пересмотреть это решение.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить это решение."Одиннадцатого июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока — 1", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.В ведомстве призвали Канаду пересмотреть свое решение."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

https://ria.ru/20220711/ssha-1801729633.html

https://ria.ru/20220711/sanktsii-1801719350.html

https://ria.ru/20220711/proetst-1801693229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, канада, украина, германия, мид украины, газпром, siemens, северный поток, природный газ