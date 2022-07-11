18:04 11.07.2022 (обновлено: 18:22 11.07.2022)
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады из-за ситуации с турбиной Siemens
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. МИД Украины заявил, что вызвал временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть в Германию турбину для "Северного потока — 1", а также призвал пересмотреть это решение.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить это решение.
"Одиннадцатого июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока — 1", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
В ведомстве призвали Канаду пересмотреть свое решение.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.