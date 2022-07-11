https://ria.ru/20220711/ukraina-1801768329.html

Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов

Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов - РИА Новости, 11.07.2022

Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:26

2022-07-11T17:26

2022-07-11T17:45

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денис малюська

игорь коломойский

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона "об олигархах".Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Игорь Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.

https://ria.ru/20220627/isk-1798402564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис малюська, игорь коломойский, ринат ахметов, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины