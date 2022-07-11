17:26 11.07.2022 (обновлено: 17:45 11.07.2022)
Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов
Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что откажется от всех лицензий в пользу государства
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.
"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа в Украине", - говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.
Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона "об олигархах".
"Более чем за 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 миллиарда долларов США", - отметил Ахметов.
Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Игорь Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.