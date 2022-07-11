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Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов - РИА Новости, 11.07.2022
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Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов
Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов - РИА Новости, 11.07.2022
Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:26
2022-07-11T17:45
в мире
владимир зеленский
денис малюська
игорь коломойский
ринат ахметов
украина
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона "об олигархах".Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Игорь Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.
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в мире, владимир зеленский, денис малюська, игорь коломойский, ринат ахметов, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
17:26 11.07.2022 (обновлено: 17:45 11.07.2022)
 
Медиагруппа Ахметова откажется от всех лицензий телеканалов

Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что откажется от всех лицензий в пользу государства

© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.
"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа в Украине", - говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.
Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона "об олигархах".
"Более чем за 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 миллиарда долларов США", - отметил Ахметов.
Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Игорь Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.
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В миреВладимир ЗеленскийДенис МалюськаИгорь КоломойскийРинат АхметовУкраинаВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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