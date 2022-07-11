https://ria.ru/20220711/ukraina-1801754725.html

В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных

В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных - РИА Новости, 11.07.2022

В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных

Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:42

2022-07-11T16:42

2022-07-11T16:42

в мире

илья кива

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, при этом экс-депутат Верховной рады Илья Киева утверждает, что их около 20 тысяч."Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7,2 тысячи человек", - приводит слова Котенко телеканал "Общественное".По его словам, большинство пропавших без вести находятся в плену. В качестве примера приводит военных 1-го батальона 36-й бригады украинских войск."Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими", - пояснил Котенко.Как утверждает Илья Кива, цифра пропавших без вести украинских военных в разы больше - "уже около 20 тысяч человек".

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html

https://ria.ru/20220711/poteri-1801599382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илья кива, вооруженные силы украины, служба безопасности украины