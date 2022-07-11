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В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных - РИА Новости, 11.07.2022
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В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных
В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных - РИА Новости, 11.07.2022
В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных
Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:42
2022-07-11T16:42
в мире
илья кива
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, при этом экс-депутат Верховной рады Илья Киева утверждает, что их около 20 тысяч."Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7,2 тысячи человек", - приводит слова Котенко телеканал "Общественное".По его словам, большинство пропавших без вести находятся в плену. В качестве примера приводит военных 1-го батальона 36-й бригады украинских войск."Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими", - пояснил Котенко.Как утверждает Илья Кива, цифра пропавших без вести украинских военных в разы больше - "уже около 20 тысяч человек".
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в мире, илья кива, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
16:42 11.07.2022
 
В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных

В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных, Кива считает, что их 20 тысяч

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, при этом экс-депутат Верховной рады Илья Киева утверждает, что их около 20 тысяч.
"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7,2 тысячи человек", - приводит слова Котенко телеканал "Общественное".
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По его словам, большинство пропавших без вести находятся в плену. В качестве примера приводит военных 1-го батальона 36-й бригады украинских войск.
"Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими", - пояснил Котенко.
Как утверждает Илья Кива, цифра пропавших без вести украинских военных в разы больше - "уже около 20 тысяч человек".
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В миреИлья КиваВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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