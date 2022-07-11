В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных
В Киеве заявили о 7,2 тысячи без вести пропавших военных, Кива считает, что их 20 тысяч
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, при этом экс-депутат Верховной рады Илья Киева утверждает, что их около 20 тысяч.
"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7,2 тысячи человек", - приводит слова Котенко телеканал "Общественное".
По его словам, большинство пропавших без вести находятся в плену. В качестве примера приводит военных 1-го батальона 36-й бригады украинских войск.
"Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими", - пояснил Котенко.
Как утверждает Илья Кива, цифра пропавших без вести украинских военных в разы больше - "уже около 20 тысяч человек".