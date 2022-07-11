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Арестович провозгласил украинцев "воинами света" - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801750169.html
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"
Арестович провозгласил украинцев "воинами света" - РИА Новости, 11.07.2022
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:27
2022-07-11T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику."Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику", – написал Арестович в своем Telegram-канале. В качестве одного из аргументов в пользу своего заявления Арестович назвал решение Зеленского не уезжать с Украины после начала российской спецоперации. По его мнению, Запад после этого по-другому посмотрел на Киев.Ранее Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.
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в мире, украина, алексей арестович , ситуация в днр и лнр
16:27 11.07.2022
 
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Киев возвращает мораль в мировую политику

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику.
"Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику", – написал Арестович в своем Telegram-канале. В качестве одного из аргументов в пользу своего заявления Арестович назвал решение Зеленского не уезжать с Украины после начала российской спецоперации. По его мнению, Запад после этого по-другому посмотрел на Киев.
Ранее Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей АрестовичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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