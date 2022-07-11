https://ria.ru/20220711/ukraina-1801750169.html

Арестович провозгласил украинцев "воинами света"

Арестович провозгласил украинцев "воинами света" - РИА Новости, 11.07.2022

Арестович провозгласил украинцев "воинами света"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:27

2022-07-11T16:27

2022-07-11T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей арестович

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику."Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику", – написал Арестович в своем Telegram-канале. В качестве одного из аргументов в пользу своего заявления Арестович назвал решение Зеленского не уезжать с Украины после начала российской спецоперации. По его мнению, Запад после этого по-другому посмотрел на Киев.Ранее Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.

https://ria.ru/20220708/territorii-1801101014.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей арестович , ситуация в днр и лнр