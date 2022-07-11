https://ria.ru/20220711/ukraina-1801750169.html
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"
Арестович провозгласил украинцев "воинами света" - РИА Новости, 11.07.2022
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:27
2022-07-11T16:27
2022-07-11T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провозгласил украинцев "воинами света" и заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику."Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику", – написал Арестович в своем Telegram-канале. В качестве одного из аргументов в пользу своего заявления Арестович назвал решение Зеленского не уезжать с Украины после начала российской спецоперации. По его мнению, Запад после этого по-другому посмотрел на Киев.Ранее Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.
https://ria.ru/20220708/territorii-1801101014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей арестович , ситуация в днр и лнр
Арестович провозгласил украинцев "воинами света"
Советник главы офиса Зеленского Арестович: Киев возвращает мораль в мировую политику