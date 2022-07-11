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Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801748620.html
Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими
Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими - РИА Новости, 11.07.2022
Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими
Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:22
2022-07-11T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят популистский характер.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220711/vsu-1801691670.html
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, россия
16:22 11.07.2022
 
Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими

Глава Харьковской ВГА Ганчев назвал заявления Киева о контрнаступлении популистскими

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят популистский характер.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
"Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения", - сказал Ганчев.
В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
13:25
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссия
 
 
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