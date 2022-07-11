Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими
Глава Харьковской ВГА Ганчев назвал заявления Киева о контрнаступлении популистскими
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят популистский характер.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
"Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения", - сказал Ганчев.
В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.