https://ria.ru/20220711/ukraina-1801748620.html

Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими

Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими - РИА Новости, 11.07.2022

Харьковская ВГА назвала заявления Киева о контрнаступлении популистскими

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:22

2022-07-11T16:22

2022-07-11T16:22

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что слова украинской стороны о контрнаступлении носят популистский характер.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220711/vsu-1801691670.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, россия