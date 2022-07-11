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Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801741361.html
Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении
Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении - РИА Новости, 11.07.2022
Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении
Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:56
2022-07-11T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика
россия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории."У Зеленского нет времени ждать реальных "перемог" (побед – ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше. Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение. Тем самым (в Киеве – ред.) пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина. Поэтому слишком нужны "перемоги", а их нет на самом деле", - считает Мирошник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/vsu-1801691670.html
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украина
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика
россия
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область, луганская народная республика, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
15:56 11.07.2022
 
Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении

Посол ЛНР Мирошник: Киев заявлениями о контрнаступлениями хочет получить еще помощи Запада

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
13:25
Кива считает, что ВСУ не способны к наступлению на юге
"У Зеленского нет времени ждать реальных "перемог" (побед – ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше. Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение. Тем самым (в Киеве – ред.) пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина. Поэтому слишком нужны "перемоги", а их нет на самом деле", - считает Мирошник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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09:41Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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