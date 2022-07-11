https://ria.ru/20220711/ukraina-1801741361.html

Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении

Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении - РИА Новости, 11.07.2022

Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении

Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:56

2022-07-11T15:56

2022-07-11T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

россия

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории."У Зеленского нет времени ждать реальных "перемог" (побед – ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше. Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение. Тем самым (в Киеве – ред.) пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина. Поэтому слишком нужны "перемоги", а их нет на самом деле", - считает Мирошник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/vsu-1801691670.html

https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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