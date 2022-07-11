Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении
Посол ЛНР Мирошник: Киев заявлениями о контрнаступлениями хочет получить еще помощи Запада
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Заявления украинских властей о "миллионных боевых силах" для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости представитель Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
"У Зеленского нет времени ждать реальных "перемог" (побед – ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше. Миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение. Тем самым (в Киеве – ред.) пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина. Поэтому слишком нужны "перемоги", а их нет на самом деле", - считает Мирошник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.