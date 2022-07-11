https://ria.ru/20220711/ukraina-1801735614.html

Украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы

Украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы - РИА Новости, 11.07.2022

Украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы

Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:40

2022-07-11T15:40

2022-07-11T15:40

россия

сша

татнефть

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 миллиарда гривен, или 41 миллион долларов, сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины в понедельник.С начала спецоперации РФ "ГБР выявило и передало в управление АРМА имущество более чем на 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов США) ", - сообщило госбюро в Telegram-канале.По данным ведомства, это в том числе активы "Татнефти", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ООО "Аэрок" и другие. "В частности, в АРМА передано 206 объектов недвижимого имущества, 11 морских судов, 110 единиц транспортных средств, 24 единицы спецтехники. В собственность государства ГБР вернуло 33 земельных участка, корпоративные права и уставные капиталы 26 региональных операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении."Доход государства от управления этими активами уже составил 9,2 миллиона гривен (252 тысячи долларов – ред.)", - добавили в ГБР.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20220630/aktivy-1799146294.html

https://ria.ru/20220429/aktivy-1786147938.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, татнефть, в мире, санкции в отношении россии