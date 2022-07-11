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Источник: ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице под Одессой - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801725295.html
Источник: ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице под Одессой
Источник: ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице под Одессой - РИА Новости, 11.07.2022
Источник: ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице под Одессой
Жители Одесской области сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:00
2022-07-11T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
киев
донбасс
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 11 июл – РИА Новости. Жители Одесской области сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух сёлах Белгород-Днестровского района, рассказал РИА Новости сотрудник одной из российских силовых структур."Киевский режим продолжает практику размещения пунктов постоянной дислокации военнослужащих в медицинских и образовательных учреждениях. Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях - на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение", - сказал собеседник агентства.По его словам, персонал больницы пытался препятствовать обустройству военных, но получил приказ прекратить сопротивление этому решению от подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области.В другом населенном пункте, сообщил источник также со ссылкой на информацию от местных жителей, для украинских войск приготовили образовательное учреждение. "В селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления", - сказал сотрудник силовых структур.Жители освобожденных в ходе российской спецоперации районов Донбасса и Украины неоднократно рассказывали о фактах применения украинским войсками тактики живого щита – размещения огневых позиций, пунктов дислокации или складов вооружений и боеприпасов на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в школах и больницах, что является военным преступлением.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/boeviki-1801473377.html
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одесская область
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в мире, одесская область, киев, донбасс, вооруженные силы украины
15:00 11.07.2022 (обновлено: 15:12 11.07.2022)
 
Источник: ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице под Одессой

Источник: ВСУ разместили военных и пункт управления в школе и больнице в Одесской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 июл – РИА Новости. Жители Одесской области сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух сёлах Белгород-Днестровского района, рассказал РИА Новости сотрудник одной из российских силовых структур.
"Киевский режим продолжает практику размещения пунктов постоянной дислокации военнослужащих в медицинских и образовательных учреждениях. Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях - на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, персонал больницы пытался препятствовать обустройству военных, но получил приказ прекратить сопротивление этому решению от подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области.
В другом населенном пункте, сообщил источник также со ссылкой на информацию от местных жителей, для украинских войск приготовили образовательное учреждение. "В селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления", - сказал сотрудник силовых структур.
Жители освобожденных в ходе российской спецоперации районов Донбасса и Украины неоднократно рассказывали о фактах применения украинским войсками тактики живого щита – размещения огневых позиций, пунктов дислокации или складов вооружений и боеприпасов на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в школах и больницах, что является военным преступлением.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьКиевДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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