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В Одессе мужчину приговорили к тюрьме и чтению книг за антиукраинские посты
В Одессе мужчину приговорили к тюрьме и чтению книг за антиукраинские посты - РИА Новости, 11.07.2022
В Одессе мужчину приговорили к тюрьме и чтению книг за антиукраинские посты
Приморский суд Одессы приговорил сотрудника зоопарка к пяти годам тюрьмы за антиукраинские сообщения в соцсети "Одноклассники", а также обязал прочитать три... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:43
2022-07-11T14:43
2022-07-11T14:50
украина
одноклассники
одесса
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Приморский суд Одессы приговорил сотрудника зоопарка к пяти годам тюрьмы за антиукраинские сообщения в соцсети "Одноклассники", а также обязал прочитать три произведения о репрессиях времен СССР на украинском языке, сообщает в понедельник издание "Детектор медиа"."Суд признал его виновным по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность), части 2 статьи 109 (публичные призывы к захвату государственной власти) УК Украины. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, а также обязали прочитать произведения Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария", - говорится в сообщении издания.Мужчину признали виновным по обвинению в распространении в российской соцсети "Одноклассники" материалов, который суд счел "антиукраинскими".По данным СМИ, осужденный - сотрудник Одесского зоопарка, 14 февраля он якобы обнародовал в соцсети сообщение "с призывами к сепаратизму".
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украина, одноклассники, одесса
14:43 11.07.2022 (обновлено: 14:50 11.07.2022)
В Одессе мужчину приговорили к тюрьме и чтению книг за антиукраинские посты
В Одессе мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы и чтению книг за антиукраинские посты