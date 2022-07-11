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ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины
ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины - РИА Новости, 11.07.2022
ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины
Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:26
2022-07-11T15:28
в мире
украина
евросоюз
молдавия
прага
еврокомиссия
frontex
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон на полях неформального заседания глав МВД стран ЕС в Праге."Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с контрабандой огнестрельного оружия, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми, а также с кибергугрозами и контрабандой наркотиков", — сказала еврокомиссар.Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки пользуются кризисом на Украине, "используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах".Йохансен добавила, что пока только два государства Евросоюза направили в Молдавию своих экспертов по борьбе с потоком оружия, мигрантов и наркотиков из Украины в ЕС.Она также подчеркнула, что в понедельник в Праге пройдет первое заседание хаба, где будут обсуждаться конкретные меры по борьбе с незаконным трафиком оружия. Участвовать, помимо ЕК, Frontex, Europol и молдавской стороны, будут также эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Испании, Румынии, Нидерландов, Словакии, Германии и Франции.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html
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в мире, украина, евросоюз, молдавия, прага, еврокомиссия, frontex
14:26 11.07.2022 (обновлено: 15:28 11.07.2022)
 
ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины

ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия и потоком мигрантов с территории Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон на полях неформального заседания глав МВД стран ЕС в Праге.
"Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с контрабандой огнестрельного оружия, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми, а также с кибергугрозами и контрабандой наркотиков", — сказала еврокомиссар.
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ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины
Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки пользуются кризисом на Украине, "используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах".
Йохансен добавила, что пока только два государства Евросоюза направили в Молдавию своих экспертов по борьбе с потоком оружия, мигрантов и наркотиков из Украины в ЕС.

"Но с созданием этого хаба по безопасности мы уже получили сегодня на заседании Совета по внутренним делам ЕС огромную поддержку от стран-членов. <…> И уже 12 стран объявили о желании участвовать в этом хабе, а четыре страны решили дополнительно направить своих экспертов в Молдавию", — добавила еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что в понедельник в Праге пройдет первое заседание хаба, где будут обсуждаться конкретные меры по борьбе с незаконным трафиком оружия. Участвовать, помимо ЕК, Frontex, Europol и молдавской стороны, будут также эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Испании, Румынии, Нидерландов, Словакии, Германии и Франции.
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В миреУкраинаЕвросоюзМолдавияПрагаЕврокомиссияFrontex
 
 
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