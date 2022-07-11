14:26 11.07.2022 (обновлено: 15:28 11.07.2022)
ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины
ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия и потоком мигрантов с территории Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон на полях неформального заседания глав МВД стран ЕС в Праге.
"Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с контрабандой огнестрельного оружия, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми, а также с кибергугрозами и контрабандой наркотиков", — сказала еврокомиссар.
Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки пользуются кризисом на Украине, "используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах".
Йохансен добавила, что пока только два государства Евросоюза направили в Молдавию своих экспертов по борьбе с потоком оружия, мигрантов и наркотиков из Украины в ЕС.
"Но с созданием этого хаба по безопасности мы уже получили сегодня на заседании Совета по внутренним делам ЕС огромную поддержку от стран-членов. <…> И уже 12 стран объявили о желании участвовать в этом хабе, а четыре страны решили дополнительно направить своих экспертов в Молдавию", — добавила еврокомиссар.
Она также подчеркнула, что в понедельник в Праге пройдет первое заседание хаба, где будут обсуждаться конкретные меры по борьбе с незаконным трафиком оружия. Участвовать, помимо ЕК, Frontex, Europol и молдавской стороны, будут также эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Испании, Румынии, Нидерландов, Словакии, Германии и Франции.