https://ria.ru/20220711/ukraina-1801712977.html

ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины

ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины - РИА Новости, 11.07.2022

ЕК запустила хаб по борьбе с контрабандой оружия с Украины

Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:26

2022-07-11T14:26

2022-07-11T15:28

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов с Украины в Молдавию и далее в ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон на полях неформального заседания глав МВД стран ЕС в Праге."Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с контрабандой огнестрельного оружия, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми, а также с кибергугрозами и контрабандой наркотиков", — сказала еврокомиссар.Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки пользуются кризисом на Украине, "используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах".Йохансен добавила, что пока только два государства Евросоюза направили в Молдавию своих экспертов по борьбе с потоком оружия, мигрантов и наркотиков из Украины в ЕС.Она также подчеркнула, что в понедельник в Праге пройдет первое заседание хаба, где будут обсуждаться конкретные меры по борьбе с незаконным трафиком оружия. Участвовать, помимо ЕК, Frontex, Europol и молдавской стороны, будут также эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Испании, Румынии, Нидерландов, Словакии, Германии и Франции.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/oruzhie-1800533869.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, молдавия, прага, еврокомиссия, frontex