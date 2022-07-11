14:03 11.07.2022 (обновлено: 14:30 11.07.2022)
ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины
Еврокомиссар Йохансон: ЕС обеспокоен рисками контрабанды оружия и наркотиков с Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
"У нас есть некоторые данные, но и опыт подсказывает, что оружие часто перемещается во время войн или после. Мы знаем, сколько сейчас на Украине оружия и, конечно, не все оружие всегда в правильных руках", - сказала Йохансон журналистам в Праге, где проходит неформальная встреча глав МВД ЕС с участием министров Украины и Молдавии.
По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. "Мы знаем еще по опыту войны на территории бывшей Югославии, до сих пор испытываем проблемы с оружием, которое попало оттуда в руки преступных группировок. Это подпитывает насилие в Европейском союзе. Мы должны быть готовы к совместной работе, в том числе с Молдавией и Украиной", - сказала Йохансон, выступление которой размещено на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, в понедельник будет запущен специальный хаб в Кишиневе для сотрудничества с Молдавией в области безопасности и охраны границ. Этот хаб подразумевает "совместную работу стран-членов ЕС с Молдавией и Украиной, направление сотрудников полиции для обмена информацией".
По ее словам, в ООН также озабочены появлением нового производства наркотиков и новых маршрутов контрабанды.