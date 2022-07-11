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ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины
ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины - РИА Новости, 11.07.2022
ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины
Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:03
2022-07-11T14:30
в мире
украина
евросоюз
оружие
наркотики
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон."У нас есть некоторые данные, но и опыт подсказывает, что оружие часто перемещается во время войн или после. Мы знаем, сколько сейчас на Украине оружия и, конечно, не все оружие всегда в правильных руках", - сказала Йохансон журналистам в Праге, где проходит неформальная встреча глав МВД ЕС с участием министров Украины и Молдавии.По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. "Мы знаем еще по опыту войны на территории бывшей Югославии, до сих пор испытываем проблемы с оружием, которое попало оттуда в руки преступных группировок. Это подпитывает насилие в Европейском союзе. Мы должны быть готовы к совместной работе, в том числе с Молдавией и Украиной", - сказала Йохансон, выступление которой размещено на сайте Еврокомиссии.По ее словам, в понедельник будет запущен специальный хаб в Кишиневе для сотрудничества с Молдавией в области безопасности и охраны границ. Этот хаб подразумевает "совместную работу стран-членов ЕС с Молдавией и Украиной, направление сотрудников полиции для обмена информацией".По ее словам, в ООН также озабочены появлением нового производства наркотиков и новых маршрутов контрабанды.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801650477.html
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в мире, украина, евросоюз, оружие, наркотики, еврокомиссия
14:03 11.07.2022 (обновлено: 14:30 11.07.2022)
 
ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины

Еврокомиссар Йохансон: ЕС обеспокоен рисками контрабанды оружия и наркотиков с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
"У нас есть некоторые данные, но и опыт подсказывает, что оружие часто перемещается во время войн или после. Мы знаем, сколько сейчас на Украине оружия и, конечно, не все оружие всегда в правильных руках", - сказала Йохансон журналистам в Праге, где проходит неформальная встреча глав МВД ЕС с участием министров Украины и Молдавии.
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Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве
По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. "Мы знаем еще по опыту войны на территории бывшей Югославии, до сих пор испытываем проблемы с оружием, которое попало оттуда в руки преступных группировок. Это подпитывает насилие в Европейском союзе. Мы должны быть готовы к совместной работе, в том числе с Молдавией и Украиной", - сказала Йохансон, выступление которой размещено на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, в понедельник будет запущен специальный хаб в Кишиневе для сотрудничества с Молдавией в области безопасности и охраны границ. Этот хаб подразумевает "совместную работу стран-членов ЕС с Молдавией и Украиной, направление сотрудников полиции для обмена информацией".
По ее словам, в ООН также озабочены появлением нового производства наркотиков и новых маршрутов контрабанды.
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