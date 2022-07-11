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Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство - РИА Новости, 11.07.2022
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Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство - РИА Новости, 11.07.2022
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство
Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:49
2022-07-11T12:50
в мире
денис шмыгаль
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства.Ранее на сайте офисе Зеленского была внесена петиция о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов."Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования… Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на сайте его офиса.
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в мире, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский
12:49 11.07.2022 (обновлено: 12:50 11.07.2022)
 
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство

Президент Украины Зеленский поручил премьеру проработать вопрос экзамена на гражданство

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства.
Ранее на сайте офисе Зеленского была внесена петиция о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов.
"Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования… Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на сайте его офиса.
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В миреДенис ШмыгальУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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