https://ria.ru/20220711/ukraina-1801678957.html

Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство

Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство - РИА Новости, 11.07.2022

Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство

Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:49

2022-07-11T12:49

2022-07-11T12:50

в мире

денис шмыгаль

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства.Ранее на сайте офисе Зеленского была внесена петиция о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов."Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования… Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на сайте его офиса.

https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790068627.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский