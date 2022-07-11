https://ria.ru/20220711/ukraina-1801678957.html
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство - РИА Новости, 11.07.2022
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство
Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:49
2022-07-11T12:49
2022-07-11T12:50
в мире
денис шмыгаль
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства.Ранее на сайте офисе Зеленского была внесена петиция о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов."Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования… Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на сайте его офиса.
https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790068627.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский
12:49 11.07.2022 (обновлено: 12:50 11.07.2022)
Зеленский поручил проработать вопрос введения экзамена на гражданство
Президент Украины Зеленский поручил премьеру проработать вопрос экзамена на гражданство