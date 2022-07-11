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Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801677057.html
Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой
Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой - РИА Новости, 11.07.2022
Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов после заявлений в Киеве о планах "контрнаступления" отметил, что в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
киев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов после заявлений в Киеве о планах "контрнаступления" отметил, что в рядах команды Владимира Зеленского царит паника, обусловленная поражениями.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление"."У Зеленского и его команды паника. Киевский режим несет колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобожденных российской армией территориях налаживается мирная жизнь, и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины, видя свое будущее исключительно в России", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, чтобы удержать ситуацию на подконтрольных территориях, в Киеве стремятся нанести урон инфраструктуре освобожденных регионов, совершая теракты, обстреливая города и населенные пункты ракетами, запугивая "контрнаступлениями"."Им нужна картинка, чтобы показать, как все плохо на освобожденных территориях. Ведь люди созваниваются со своими родственниками и рассказывают, что в той же Запорожской и Херсонской областях мирная и спокойная жизнь налаживается, цены снижаются, в то время как на Украине жизнь становится изо дня в день все хуже", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
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в мире, украина, запорожская область, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:43 11.07.2022 (обновлено: 12:55 11.07.2022)
 
Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой

Член Запорожской ВГА Рогов назвал заявления Киева о контрнаступлении свидетельством паники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов после заявлений в Киеве о планах "контрнаступления" отметил, что в рядах команды Владимира Зеленского царит паника, обусловленная поражениями.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил британской газете Times, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
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"У Зеленского и его команды паника. Киевский режим несет колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобожденных российской армией территориях налаживается мирная жизнь, и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины, видя свое будущее исключительно в России", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, чтобы удержать ситуацию на подконтрольных территориях, в Киеве стремятся нанести урон инфраструктуре освобожденных регионов, совершая теракты, обстреливая города и населенные пункты ракетами, запугивая "контрнаступлениями".
"Им нужна картинка, чтобы показать, как все плохо на освобожденных территориях. Ведь люди созваниваются со своими родственниками и рассказывают, что в той же Запорожской и Херсонской областях мирная и спокойная жизнь налаживается, цены снижаются, в то время как на Украине жизнь становится изо дня в день все хуже", - отметил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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