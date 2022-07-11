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Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801667412.html
Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО
Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО - РИА Новости, 11.07.2022
Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:20
2022-07-11T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
россия
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" - написал Данилов в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия, нато, ситуация в днр и лнр
12:20 11.07.2022
 
Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО

Секретарь СНБО Данилов: поставленное Украине западное оружие уже меняет ход конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 17:24
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ
"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" - написал Данилов в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
Солдаты спецназа США (зеленые береты) - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:00
США готовятся к большой войне с Россией в Европе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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