https://ria.ru/20220711/ukraina-1801667412.html

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО - РИА Новости, 11.07.2022

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:20

2022-07-11T12:20

2022-07-11T12:20

специальная военная операция на украине

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алексей данилов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" - написал Данилов в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия, нато, ситуация в днр и лнр