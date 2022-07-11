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Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк" - РИА Новости, 11.07.2022
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Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"
Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк" - РИА Новости, 11.07.2022
Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"
Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:42
2022-07-11T12:11
ирина венедиктова
михаил фридман
украина
альфа-банк
альфа-групп
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что информацию об этом подтвердили в самом банке."Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - приводит "Экономическая правда" текст письма банка.В начале марта российский Альфа-банк сообщал в своем Telegram-канале, что Национальный банк Украины лишил акционеров контроля над "Альфа-Банк Украина". По решению украинского регулятора, основные акционеры "Альфа-Банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком.Указывалось, что контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров. В сообщении также отмечалось, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.В середине мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена, миллиардера Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке, основателем которого он является.Позднее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций. Представитель "Альфа-групп" тогда опроверг РИА Новости эту информацию, назвав ее фейком с целью опорочить репутацию акционеров группы.
https://ria.ru/20220518/alfa-bank-1789212769.html
https://ria.ru/20220516/aktivy-1788868777.html
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ирина венедиктова, михаил фридман, украина, альфа-банк, альфа-групп, в мире
11:42 11.07.2022 (обновлено: 12:11 11.07.2022)
 
Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"

Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк", что переводится как "Смысл банк"

© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкФилиал "Альфа-банка" в Киеве, разгромленный радикалами
Филиал Альфа-банка в Киеве, разгромленный радикалами - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Филиал "Альфа-банка" в Киеве, разгромленный радикалами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что информацию об этом подтвердили в самом банке.
"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - приводит "Экономическая правда" текст письма банка.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:59
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
В начале марта российский Альфа-банк сообщал в своем Telegram-канале, что Национальный банк Украины лишил акционеров контроля над "Альфа-Банк Украина". По решению украинского регулятора, основные акционеры "Альфа-Банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком.
Указывалось, что контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров. В сообщении также отмечалось, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.
В середине мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена, миллиардера Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке, основателем которого он является.
Позднее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций. Представитель "Альфа-групп" тогда опроверг РИА Новости эту информацию, назвав ее фейком с целью опорочить репутацию акционеров группы.
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 17:55
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом
 
Ирина ВенедиктоваМихаил ФридманУкраинаАльфа-банкАльфа-ГруппВ мире
 
 
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