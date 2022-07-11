https://ria.ru/20220711/ukraina-1801656321.html

Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"

Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк" - РИА Новости, 11.07.2022

Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"

Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:42

2022-07-11T11:42

2022-07-11T12:11

ирина венедиктова

михаил фридман

украина

альфа-банк

альфа-групп

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что информацию об этом подтвердили в самом банке."Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - приводит "Экономическая правда" текст письма банка.В начале марта российский Альфа-банк сообщал в своем Telegram-канале, что Национальный банк Украины лишил акционеров контроля над "Альфа-Банк Украина". По решению украинского регулятора, основные акционеры "Альфа-Банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком.Указывалось, что контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров. В сообщении также отмечалось, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.В середине мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена, миллиардера Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке, основателем которого он является.Позднее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций. Представитель "Альфа-групп" тогда опроверг РИА Новости эту информацию, назвав ее фейком с целью опорочить репутацию акционеров группы.

https://ria.ru/20220518/alfa-bank-1789212769.html

https://ria.ru/20220516/aktivy-1788868777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ирина венедиктова, михаил фридман, украина, альфа-банк, альфа-групп, в мире