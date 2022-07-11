11:42 11.07.2022 (обновлено: 12:11 11.07.2022)
Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк"
Украинский Альфа-банк сменит название на "Сенс банк", что переводится как "Смысл банк"
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкФилиал "Альфа-банка" в Киеве, разгромленный радикалами
Филиал "Альфа-банка" в Киеве, разгромленный радикалами. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинский Альфа-банк меняет свое название на "Сенс банк" (в переводе на русский - "Смысл банк"), передает издание "Экономическая правда", уточняя, что информацию об этом подтвердили в самом банке.
"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - приводит "Экономическая правда" текст письма банка.
В начале марта российский Альфа-банк сообщал в своем Telegram-канале, что Национальный банк Украины лишил акционеров контроля над "Альфа-Банк Украина". По решению украинского регулятора, основные акционеры "Альфа-Банк Украина" лишены права голосования своими акциями, то есть лишены контроля над банком.
Указывалось, что контроль передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины. Граждане России подали заявления о выходе из состава совета директоров. В сообщении также отмечалось, что на деятельность российского Альфа-банка это никак не влияет.
В середине мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена, миллиардера Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке, основателем которого он является.
Позднее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций. Представитель "Альфа-групп" тогда опроверг РИА Новости эту информацию, назвав ее фейком с целью опорочить репутацию акционеров группы.