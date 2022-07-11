https://ria.ru/20220711/ukraina-1801652624.html

В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины

В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022

В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:27

2022-07-11T11:27

2022-07-11T11:27

специальная военная операция на украине

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сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению покинуть подконтрольные России территории южных регионов Украины из-за готовящегося контрнаступления.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории."Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, подобными заявлениями в Киеве хотят посеять панику среди мирного населения и лишить уверенности в мирном будущем."Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чем они сами неоднократно уже изъявляли желание", - сказал сенатор.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/siguta-1801617412.html

https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

украина

россия

херсонская область

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсонская область , республика крым, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр