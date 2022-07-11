В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины
Сенатор Цеков: Киев психологически атакует жителей подконтрольного России юга Украины
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению покинуть подконтрольные России территории южных регионов Украины из-за готовящегося контрнаступления.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
"Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, подобными заявлениями в Киеве хотят посеять панику среди мирного населения и лишить уверенности в мирном будущем.
"Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чем они сами неоднократно уже изъявляли желание", - сказал сенатор.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.