Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801652624.html
В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины
В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022
В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:27
2022-07-11T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
республика крым
сергей цеков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению покинуть подконтрольные России территории южных регионов Украины из-за готовящегося контрнаступления.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории."Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, подобными заявлениями в Киеве хотят посеять панику среди мирного населения и лишить уверенности в мирном будущем."Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чем они сами неоднократно уже изъявляли желание", - сказал сенатор.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/siguta-1801617412.html
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
украина
россия
херсонская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, херсонская область , республика крым, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
11:27 11.07.2022
 
В Совфеде обвинили Киев в психологических атаках жителей юга Украины

Сенатор Цеков: Киев психологически атакует жителей подконтрольного России юга Украины

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал неумелой психологической атакой призыв киевских властей к населению покинуть подконтрольные России территории южных регионов Украины из-за готовящегося контрнаступления.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья совершили покушение
"Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, подобными заявлениями в Киеве хотят посеять панику среди мирного населения и лишить уверенности в мирном будущем.
"Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чем они сами неоднократно уже изъявляли желание", - сказал сенатор.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 09:41Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьРеспублика КрымСергей ЦековСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала