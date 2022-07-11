https://ria.ru/20220711/ukraina-1801650477.html

Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве

Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.07.2022

Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве

Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:19

2022-07-11T11:19

2022-07-11T11:22

в мире

киев

украина

европа

санкции в отношении россии

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РИМ, 11 июл – РИА Новости. Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко."Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Накануне издание со ссылкой на источники в Киев и Брюсселе написало, что Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, выступая против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга."Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия блокирует выделение пакета помощи Киеву. Министр считает, что в первые месяцы с начала российской спецоперации "Европа была единой", а "сейчас мы видим разные взгляды на то, как поддержать Украину".По его словам, Украине необходимы 5 миллиардов евро помощи в месяц, в июле она еще ожидает больше четырех, но в этом процессе "зависит от европейской бюрократии". "Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы", - сказал Марченко.

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801360656.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800932097.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, европа, санкции в отношении россии