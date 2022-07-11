Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801650477.html
Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве
Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.07.2022
Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве
Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:19
2022-07-11T11:22
в мире
киев
украина
европа
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко."Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Накануне издание со ссылкой на источники в Киев и Брюсселе написало, что Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, выступая против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга."Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия блокирует выделение пакета помощи Киеву. Министр считает, что в первые месяцы с начала российской спецоперации "Европа была единой", а "сейчас мы видим разные взгляды на то, как поддержать Украину".По его словам, Украине необходимы 5 миллиардов евро помощи в месяц, в июле она еще ожидает больше четырех, но в этом процессе "зависит от европейской бюрократии". "Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы", - сказал Марченко.
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801360656.html
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800932097.html
киев
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_410:95:3015:2048_1920x0_80_0_0_372cda7bd20a357de6083a48ad1eb670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, европа, санкции в отношении россии
11:19 11.07.2022 (обновлено: 11:22 11.07.2022)
 
Некоторые страны ЕС не готовы поддержать Украину, заявили в Киеве

Глава Минфина Украины Марченко: не все в ЕС готовы выделить Киеву девять миллиардов евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко.
"Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 00:40Специальная военная операция на Украине
Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов
Накануне издание со ссылкой на источники в Киев и Брюсселе написало, что Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, выступая против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга.
"Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере 9 миллиардов евро, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия", - заявил Марченко.
"Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия блокирует выделение пакета помощи Киеву. Министр считает, что в первые месяцы с начала российской спецоперации "Европа была единой", а "сейчас мы видим разные взгляды на то, как поддержать Украину".
По его словам, Украине необходимы 5 миллиардов евро помощи в месяц, в июле она еще ожидает больше четырех, но в этом процессе "зависит от европейской бюрократии". "Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы", - сказал Марченко.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:12
Европарламент одобрил выделение финансовой помощи Украине
 
В миреКиевУкраинаЕвропаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала