https://ria.ru/20220711/ukraina-1801622911.html

Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"

Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне" - РИА Новости, 11.07.2022

Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"

Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:49

2022-07-11T09:49

2022-07-11T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и войне на Донбассе и нынешние деятели зарабатывают на этой войне", - сказал Стремоусов.По его словам, на фронте не встретишь ни одного из известных "украинских политиканов и их детей".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html

херсонская область

украина

донбасс

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр