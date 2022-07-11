Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне" - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801622911.html
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне" - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"
Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:49
2022-07-11T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и войне на Донбассе и нынешние деятели зарабатывают на этой войне", - сказал Стремоусов.По его словам, на фронте не встретишь ни одного из известных "украинских политиканов и их детей".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html
херсонская область
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
09:49 11.07.2022
 
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"

Замглавы ВГА Херсонской области: киевский режим во главе с Зеленским зарабатывает на войне

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и войне на Донбассе и нынешние деятели зарабатывают на этой войне", - сказал Стремоусов.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
09:41Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
По его словам, на фронте не встретишь ни одного из известных "украинских политиканов и их детей".
"Гибнут обыкновенные дети украинского народа, которые ни в чем не повинны, но вынуждены выполнять какие-то условия и правила игры коллективного Запада, который покрывает неофашизм" - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:18
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала