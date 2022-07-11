https://ria.ru/20220711/ukraina-1801622911.html
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне" - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"
Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:49
2022-07-11T09:49
2022-07-11T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским "зарабатывает на войне", заявил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и войне на Донбассе и нынешние деятели зарабатывают на этой войне", - сказал Стремоусов.По его словам, на фронте не встретишь ни одного из известных "украинских политиканов и их детей".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Власти Херсонской области обвинили Зеленского в "зарабатывании на войне"
Замглавы ВГА Херсонской области: киевский режим во главе с Зеленским зарабатывает на войне