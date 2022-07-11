https://ria.ru/20220711/ukraina-1801608005.html

Украинская разведка сотрудничает с криминалом, сообщил хакер RaHDIt

Украинская разведка сотрудничает с криминалом, сообщил хакер RaHDIt - РИА Новости, 11.07.2022

Украинская разведка сотрудничает с криминалом, сообщил хакер RaHDIt

Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке", сообщил РИА Новости участник российской... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:07

2022-07-11T08:07

2022-07-11T09:24

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке", сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Ранее издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали российским военнослужащим две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR за 120 тысяч долларов каждую, при том что стоимость одной гаубицы составляет 7 миллионов долларов. Всего Франция поставила Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров."Совершенно точно мы знаем, что украинская разведка работает и с криминальными группировками, с контрабандистами. Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе - это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию", - сказал хакер.При этом он подчеркнул, что речь идет даже не о стрелковом оружии, а противотанковых системах."У нас есть информация о том, что, в том числе, даже продаются гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, и они пользуются спросом, потому что, используя новейшие американский, или английский, или немецкий гранатомет, гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине", - сказал хакер, подтвердив, что речь идет об американских Javelin и британских NLAW.

https://ria.ru/20220711/snimki-1801604289.html

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

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Хакер RaHDIt: "Украинская разведка работает с криминалом" Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на «черном рынке», сообщил РИА Новости российский хакер из RaHDIt на условиях анонимности. 2022-07-11T08:07 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, европа