https://ria.ru/20220711/udar-1801836737.html

В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ

В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022

В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ

Склады с селитрой взорвались в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, есть пострадавшие, взрывы продолжаются,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:45

2022-07-11T23:45

2022-07-11T23:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Склады с селитрой взорвались в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев."От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок", - сказал Леонтьев.Ранее источник в военно-гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что дамба Каховской ГЭС, по предварительной информации, не повреждена в результате удара, но не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.

https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

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херсонская область , украина, вооруженные силы украины