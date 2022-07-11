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В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/udar-1801836737.html
В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ
В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ
Склады с селитрой взорвались в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, есть пострадавшие, взрывы продолжаются,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:45
2022-07-11T23:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Склады с селитрой взорвались в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев."От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок", - сказал Леонтьев.Ранее источник в военно-гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что дамба Каховской ГЭС, по предварительной информации, не повреждена в результате удара, но не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины
23:45 11.07.2022 (обновлено: 23:51 11.07.2022)
 
В Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ

Власти Херсонской области: в Новой Каховке взорвался склад с селитрой из-за удара ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Склады с селитрой взорвались в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.
"От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок", - сказал Леонтьев.
Ранее источник в военно-гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что дамба Каховской ГЭС, по предварительной информации, не повреждена в результате удара, но не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.
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