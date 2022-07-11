https://ria.ru/20220711/udar-1801834647.html

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Склады с селитрой взорвались в результате удара с украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:07

2022-07-11T23:07

2022-07-11T23:54

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 11 июл — РИА Новости. Склады с селитрой взорвались в результате удара с украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев."От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок", — уточнил собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости источник в городской ВГА, по предварительным данным, дамба Каховской ГЭС при ударе повреждений не получила. В то же время не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции, добавил собеседник агентства.Как сообщал накануне источник РИА Новости в российских силовых структурах, украинская армия ударила ракетой "Точка-У" по главной площади Новой Каховки в День любви, семьи и верности, 8 июля. В результате атаки погибли мирные жители. Кроме того, утром того же дня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, но сооружение повреждений не получило и продолжило работу.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801622911.html

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донбасс, украина, херсонская область , вооруженные силы украины