23:07 11.07.2022 (обновлено: 23:54 11.07.2022)
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
В Новой Каховке повреждены жилые дома из-за удара со стороны украинских войск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ХЕРСОН, 11 июл — РИА Новости. Склады с селитрой взорвались в результате удара с украинских позиций по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.
"От удара взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Сейчас взрывы продолжаются. Повреждения получили жилые дома, больница и рынок", — уточнил собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости источник в городской ВГА, по предварительным данным, дамба Каховской ГЭС при ударе повреждений не получила. В то же время не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции, добавил собеседник агентства.
Как сообщал накануне источник РИА Новости в российских силовых структурах, украинская армия ударила ракетой "Точка-У" по главной площади Новой Каховки в День любви, семьи и верности, 8 июля. В результате атаки погибли мирные жители. Кроме того, утром того же дня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, но сооружение повреждений не получило и продолжило работу.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.