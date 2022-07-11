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Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына - РИА Новости, 11.07.2022
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Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына
Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына - РИА Новости, 11.07.2022
Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына
Омич в День семьи поругался со своей пассией и зарезал ее, потом покалечил себя, в квартире находился их 6-летний сын, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:26
2022-07-11T12:26
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Омич в День семьи поругался со своей пассией и зарезал ее, потом покалечил себя, в квартире находился их 6-летний сын, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Ночью 8 июля 36-летнюю женщину доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями, там она скончалась."В ходе расследования установлено, что незадолго до происшествия потерпевшая и ее сожитель находились дома по ул. Олимпийская, где между ними на почве ревности произошел конфликт, в результате которого 35-летний ранее судимый мужчина нанес женщине множественные удары ножом в область груди. После чего, осознав содеянное, нанес себе повреждения ножом. В этот момент в квартире также находился 6-летний сын пострадавшей и ее сожителя", - пояснили в пресс-службе ведомства.Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии он признался в содеянном. Ребенка забрала к себе бабушка. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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происшествия, омская область, россия
12:26 11.07.2022
 
Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына

Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у их шестилетнего сына

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Омич в День семьи поругался со своей пассией и зарезал ее, потом покалечил себя, в квартире находился их 6-летний сын, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Ночью 8 июля 36-летнюю женщину доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями, там она скончалась.
"В ходе расследования установлено, что незадолго до происшествия потерпевшая и ее сожитель находились дома по ул. Олимпийская, где между ними на почве ревности произошел конфликт, в результате которого 35-летний ранее судимый мужчина нанес женщине множественные удары ножом в область груди. После чего, осознав содеянное, нанес себе повреждения ножом. В этот момент в квартире также находился 6-летний сын пострадавшей и ее сожителя", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии он признался в содеянном. Ребенка забрала к себе бабушка. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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