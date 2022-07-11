https://ria.ru/20220711/ubiystvo-1801669455.html

Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына

Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына - РИА Новости, 11.07.2022

Житель Омска в День семьи зарезал сожительницу на глазах у сына

Омич в День семьи поругался со своей пассией и зарезал ее, потом покалечил себя, в квартире находился их 6-летний сын, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:26

2022-07-11T12:26

2022-07-11T12:26

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Омич в День семьи поругался со своей пассией и зарезал ее, потом покалечил себя, в квартире находился их 6-летний сын, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Ночью 8 июля 36-летнюю женщину доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями, там она скончалась."В ходе расследования установлено, что незадолго до происшествия потерпевшая и ее сожитель находились дома по ул. Олимпийская, где между ними на почве ревности произошел конфликт, в результате которого 35-летний ранее судимый мужчина нанес женщине множественные удары ножом в область груди. После чего, осознав содеянное, нанес себе повреждения ножом. В этот момент в квартире также находился 6-летний сын пострадавшей и ее сожителя", - пояснили в пресс-службе ведомства.Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии он признался в содеянном. Ребенка забрала к себе бабушка. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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омская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, россия