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В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов - РИА Новости, 11.07.2022
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В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов
В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов - РИА Новости, 11.07.2022
В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов
Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:58
2022-07-11T14:13
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и СК."Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на улице Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины — сотрудницы организации — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении надзорного ведомства.Там также указывается, что происшествие произошло в микрофинансовой организации "Viva Деньги" накануне вечером.Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", незаконный оборот оружия.Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте преступления и выясняют детали случившегося.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
10:58 11.07.2022 (обновлено: 14:13 11.07.2022)
 
В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов

В центре Москвы нашли тело сотрудницы организации микрозаймов с огнестрельным ранением

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыНа месте обнаружения тела женщины в помещении коммерческой организации в Москве
На месте обнаружения тела женщины в помещении коммерческой организации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
На месте обнаружения тела женщины в помещении коммерческой организации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и СК.
"Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на улице Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины — сотрудницы организации — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там также указывается, что происшествие произошло в микрофинансовой организации "Viva Деньги" накануне вечером.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", незаконный оборот оружия.
Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте преступления и выясняют детали случившегося.
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