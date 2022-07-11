https://ria.ru/20220711/ubiystvo-1801642776.html

В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов

В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов - РИА Новости, 11.07.2022

В центре Москвы нашли убитой сотрудницу организации микрозаймов

Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:58

2022-07-11T10:58

2022-07-11T14:13

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и СК."Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на улице Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины — сотрудницы организации — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении надзорного ведомства.Там также указывается, что происшествие произошло в микрофинансовой организации "Viva Деньги" накануне вечером.Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", незаконный оборот оружия.Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте преступления и выясняют детали случившегося.

https://ria.ru/20220710/zaderzhanie-1801492584.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва