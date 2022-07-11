https://ria.ru/20220711/turbina-1801744245.html

Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию

Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию - РИА Новости, 11.07.2022

Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию

Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:06

2022-07-11T16:06

2022-07-11T16:33

экономика

siemens

канада

германия

россия

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований в рамках процедур экспортно-импортного контроля, сообщил РИА Новости представитель компании.Он назвал политическое решение вывести из-под санкций агрегат, прошедший ремонт на канадском заводе Siemens, "необходимым и важным первым шагом"."Наша цель состоит в том, чтобы доставить турбину на место ее использования как можно скорее", - добавил он.Представитель компании не смог конкретизировать сроки."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801739152.html

канада

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, siemens, канада, германия, россия, газпром, северный поток