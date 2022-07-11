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Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию - РИА Новости, 11.07.2022
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Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию
Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию - РИА Новости, 11.07.2022
Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию
Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:06
2022-07-11T16:33
экономика
siemens
канада
германия
россия
газпром
северный поток
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований в рамках процедур экспортно-импортного контроля, сообщил РИА Новости представитель компании.Он назвал политическое решение вывести из-под санкций агрегат, прошедший ремонт на канадском заводе Siemens, "необходимым и важным первым шагом"."Наша цель состоит в том, чтобы доставить турбину на место ее использования как можно скорее", - добавил он.Представитель компании не смог конкретизировать сроки."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, siemens, канада, германия, россия, газпром, северный поток
16:06 11.07.2022 (обновлено: 16:33 11.07.2022)
 
Siemens активно работает над возвращением турбины из Канады в Германию

Siemens прорабатывает логистику возвращения турбины для "Северного потока" из Канады в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований в рамках процедур экспортно-импортного контроля, сообщил РИА Новости представитель компании.
Он назвал политическое решение вывести из-под санкций агрегат, прошедший ремонт на канадском заводе Siemens, "необходимым и важным первым шагом".
"Сейчас наши эксперты активно работают над дальнейшими формальными согласованиями и логистикой. В числе прочего это включает юридически обязательные процедуры экспортно-импортного контроля", - сказал собеседник агентства.
"Наша цель состоит в том, чтобы доставить турбину на место ее использования как можно скорее", - добавил он.
Представитель компании не смог конкретизировать сроки.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Подземное хранилище природного газа компании в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
15:51
ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта
 
ЭкономикаSiemensКанадаГерманияРоссияГазпромСеверный поток
 
 
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