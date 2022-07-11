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Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
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Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"
Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"
МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:54
2022-07-11T12:54
экономика
германия
канада
россия
газпром
северный поток
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии."Передача турбины "Северный поток" разрешит РФ и дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы. Призываем парламент Канады аннулировать это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", - приводит в понедельник текст совместного заявления ведомств "Бизнес Цензор".Также такое решение в ведомствах объяснили тем, что Россия имеет возможность продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, которая стала "предметом дискуссии, так как могут быть использованы уже оплаченные транзитные мощности через Украину"."Сейчас "Газпром" использует менее 40% оплаченных мощностей. В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 миллионов кубических метров в день. Он может забронировать еще до 135 миллионов кубических метров в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона", - говорится в заявлении.
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экономика, германия, канада, россия, газпром, северный поток, украина, в мире, министерство энергетики и угольной промышленности украины, мид украины, европа, природный газ, siemens
12:54 11.07.2022
 
Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"

Украина призвала Канаду аннулировать решение о возврате ФРГ турбины для "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.
Газопровод Северный поток в окрестностях города Лубмин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:11
Поставки газа по "Северному потоку" прекратились
"Передача турбины "Северный поток" разрешит РФ и дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы. Призываем парламент Канады аннулировать это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", - приводит в понедельник текст совместного заявления ведомств "Бизнес Цензор".
Также такое решение в ведомствах объяснили тем, что Россия имеет возможность продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, которая стала "предметом дискуссии, так как могут быть использованы уже оплаченные транзитные мощности через Украину".
"Сейчас "Газпром" использует менее 40% оплаченных мощностей. В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 миллионов кубических метров в день. Он может забронировать еще до 135 миллионов кубических метров в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона", - говорится в заявлении.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
02:12
Пушков поговоркой прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в Германии
 
ЭкономикаГерманияКанадаРоссияГазпромСеверный потокУкраинаВ миреМинистерство энергетики и угольной промышленности УкраиныМИД УкраиныЕвропаПриродный газSiemens
 
 
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