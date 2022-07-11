https://ria.ru/20220711/turbina-1801680697.html

Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"

Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022

Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"

МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:54

2022-07-11T12:54

2022-07-11T12:54

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канада

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газпром

северный поток

украина

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МИД Украины и Минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии."Передача турбины "Северный поток" разрешит РФ и дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы. Призываем парламент Канады аннулировать это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", - приводит в понедельник текст совместного заявления ведомств "Бизнес Цензор".Также такое решение в ведомствах объяснили тем, что Россия имеет возможность продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, которая стала "предметом дискуссии, так как могут быть использованы уже оплаченные транзитные мощности через Украину"."Сейчас "Газпром" использует менее 40% оплаченных мощностей. В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 миллионов кубических метров в день. Он может забронировать еще до 135 миллионов кубических метров в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801608301.html

https://ria.ru/20220711/pushkov-1801598567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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