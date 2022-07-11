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NYT: ЦРУ поддержала покупку шпионского ПО Pegasus - РИА Новости, 11.07.2022
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NYT: ЦРУ поддержала покупку шпионского ПО Pegasus
NYT: ЦРУ поддержала покупку шпионского ПО Pegasus - РИА Новости, 11.07.2022
NYT: ЦРУ поддержала покупку шпионского ПО Pegasus
Американская оборонная компания L3Harris в ходе переговоров с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus ссылалась на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:16
2022-07-11T12:34
в мире
технологии
сша
израиль
минобороны израиля
федеральное бюро расследований сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американская оборонная компания L3Harris в ходе переговоров с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus ссылалась на поддержку со стороны разведсообщества США, сообщает газета New York Times."Они (представители L3Harris) заявили, что представители американской разведки тайно поддержали планы компании по приобретению NSO, чьи технологии вызывали живой интерес у многих разведывательных и правоохранительных ведомств по всему миру, в том числе у ФБР и ЦРУ", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники.Согласно газете, представители L3Harris в ходе обсуждения возможной сделки, в частности, с гендиректором МО Израиля Амиром Эшелем, указывали на то, что компания получила разрешение от правительства США вести переговоры с NSO несмотря на то, что компания была занесена минторговли США в черный список.Однако после того, как в СМИ прошла информация о переговорах, L3Harris уведомила американскую администрацию о том, что она отказалась от планов приобрести технологии. Вместе с тем ряд осведомленных источников утверждают, что впоследствии предпринимались попытки вернуться к переговорам. По информации источников, разведведомства США поддерживали сделку при выполнении определенных условий. Например, предусматривалась возможность продавать данные о уязвимостях нулевого дня (багов в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия) странам альянса "Пять глаз". Однако минобороны Израиля под давлением израильского разведсообщества отказалось от условий, которые позволили бы NSO делиться исходным кодом Pegasus с государствами "Пяти глаз" и допустить сотрудников L3Harris в свои команды разработчиков. Представители министерства также настаивали на том, чтобы Израиль сохранил за собой право предоставлять экспортные лицензии на продукцию NSO. Отмечается, что параллельно израильские чиновники вели переговоры с минторговли США о том, чтобы NSO исключили из черного списка, но безуспешно.
https://ria.ru/20220709/tsru-1801359732.html
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в мире, технологии, сша, израиль, минобороны израиля, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру)
11:16 11.07.2022 (обновлено: 12:34 11.07.2022)
 
NYT: ЦРУ поддержала покупку шпионского ПО Pegasus

New York Times: американская разведка поддерживала покупку кибершпионского ПО Pegasus

© AP Photo / Cliff OwenСотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в США
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в США - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американская оборонная компания L3Harris в ходе переговоров с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus ссылалась на поддержку со стороны разведсообщества США, сообщает газета New York Times.
"Они (представители L3Harris) заявили, что представители американской разведки тайно поддержали планы компании по приобретению NSO, чьи технологии вызывали живой интерес у многих разведывательных и правоохранительных ведомств по всему миру, в том числе у ФБР и ЦРУ", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники.
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Согласно газете, представители L3Harris в ходе обсуждения возможной сделки, в частности, с гендиректором МО Израиля Амиром Эшелем, указывали на то, что компания получила разрешение от правительства США вести переговоры с NSO несмотря на то, что компания была занесена минторговли США в черный список.
Однако после того, как в СМИ прошла информация о переговорах, L3Harris уведомила американскую администрацию о том, что она отказалась от планов приобрести технологии. Вместе с тем ряд осведомленных источников утверждают, что впоследствии предпринимались попытки вернуться к переговорам.
По информации источников, разведведомства США поддерживали сделку при выполнении определенных условий. Например, предусматривалась возможность продавать данные о уязвимостях нулевого дня (багов в программе, которые позволяют скрытно проводить вредоносные действия) странам альянса "Пять глаз". Однако минобороны Израиля под давлением израильского разведсообщества отказалось от условий, которые позволили бы NSO делиться исходным кодом Pegasus с государствами "Пяти глаз" и допустить сотрудников L3Harris в свои команды разработчиков. Представители министерства также настаивали на том, чтобы Израиль сохранил за собой право предоставлять экспортные лицензии на продукцию NSO.
Отмечается, что параллельно израильские чиновники вели переговоры с минторговли США о том, чтобы NSO исключили из черного списка, но безуспешно.
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