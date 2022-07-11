https://ria.ru/20220711/tseny-1801712016.html

В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года

В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года - РИА Новости, 11.07.2022

В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года

Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:23

2022-07-11T14:23

2022-07-11T14:39

экономика

норвегия

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МУРМАНСК, 11 июл – РИА Новости. Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в 1980-х годах, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на статистическое бюро страны."Товары и услуги становятся дороже. Рост цен составил 6,3% за последний год", - сообщила телекомпания.Наибольший рост цен, согласно статистическим данным, был зафиксирован в мае и июне и составил 0,9%."Это небывалый рост. Подобные показатели были зафиксированы в 1980-х годах", - приводятся в сообщении слова главы отдела бюро Эспена Кристиансена.По его словам, общий рост сдерживала поддержка энергетической отрасли, без нее цены могли вырасти на 8,2%.При этом майская инфляция достигла показателя в 3,6%, и это тоже рекордный показатель с 1995 года. По данным бюро, заметнее всего выросли цены на продукты питания и электроэнергию.

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норвегия

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экономика, норвегия