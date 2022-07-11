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В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года
В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года - РИА Новости, 11.07.2022
В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года
Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:23
2022-07-11T14:23
2022-07-11T14:39
экономика
норвегия
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МУРМАНСК, 11 июл – РИА Новости. Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в 1980-х годах, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на статистическое бюро страны."Товары и услуги становятся дороже. Рост цен составил 6,3% за последний год", - сообщила телекомпания.Наибольший рост цен, согласно статистическим данным, был зафиксирован в мае и июне и составил 0,9%."Это небывалый рост. Подобные показатели были зафиксированы в 1980-х годах", - приводятся в сообщении слова главы отдела бюро Эспена Кристиансена.По его словам, общий рост сдерживала поддержка энергетической отрасли, без нее цены могли вырасти на 8,2%.При этом майская инфляция достигла показателя в 3,6%, и это тоже рекордный показатель с 1995 года. По данным бюро, заметнее всего выросли цены на продукты питания и электроэнергию.
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экономика, норвегия
14:23 11.07.2022 (обновлено: 14:39 11.07.2022)
В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен впервые с 1980 года
NRK: цены в Норвегии продемонстрировали рекордный рост впервые с 1980 года
МУРМАНСК, 11 июл – РИА Новости.
Цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в 1980-х годах, сообщила
телекомпания NRK со ссылкой на статистическое бюро страны.
"Товары и услуги становятся дороже. Рост цен составил 6,3% за последний год", - сообщила телекомпания.
Наибольший рост цен, согласно статистическим данным, был зафиксирован в мае и июне и составил 0,9%.
"Это небывалый рост. Подобные показатели были зафиксированы в 1980-х годах", - приводятся в сообщении слова главы отдела бюро Эспена Кристиансена.
По его словам, общий рост сдерживала поддержка энергетической отрасли, без нее цены могли вырасти на 8,2%.
При этом майская инфляция достигла показателя в 3,6%, и это тоже рекордный показатель с 1995 года. По данным бюро, заметнее всего выросли цены на продукты питания и электроэнергию.