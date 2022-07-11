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Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022
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Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии
Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022
Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии
Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала, если ее изберут премьером, "обеспечить поражение России в спецоперации", говорит о том, что ей... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:11
2022-07-11T13:11
лиз трасс
великобритания
ольга ковитиди
политика
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала, если ее изберут премьером, "обеспечить поражение России в спецоперации", говорит о том, что ей уже пора думать о том, с каким лицом она покинет этот пост, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Заявление Лиз Трасс о том, что в случае ее избрания на пост премьер-министра ею будет обеспечено поражение России в военной спецоперации на Украине, свидетельствует о том, что, ещё не вступив на должность главы британского правительства, Трасс должна теперь думать, с каким лицом она ее покинет", - сказала Ковитиди.
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лиз трасс, великобритания, ольга ковитиди, политика, отставка премьер-министра великобритании
13:11 11.07.2022
 
Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии

Сенатор Ковитиди: не успев стать премьером Британии, Трасс должна думать, как покинет пост

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала, если ее изберут премьером, "обеспечить поражение России в спецоперации", говорит о том, что ей уже пора думать о том, с каким лицом она покинет этот пост, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Заявление Лиз Трасс о том, что в случае ее избрания на пост премьер-министра ею будет обеспечено поражение России в военной спецоперации на Украине, свидетельствует о том, что, ещё не вступив на должность главы британского правительства, Трасс должна теперь думать, с каким лицом она ее покинет", - сказала Ковитиди.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:00
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Лиз ТрассВеликобританияОльга КовитидиПолитикаОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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