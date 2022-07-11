https://ria.ru/20220711/trass-1801686793.html

Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии

Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022

Трасс посоветовали думать о том, как она покинет пост премьера Британии

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала, если ее изберут премьером, "обеспечить поражение России в спецоперации", говорит о том, что ей... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:11

2022-07-11T13:11

2022-07-11T13:11

лиз трасс

великобритания

ольга ковитиди

политика

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала, если ее изберут премьером, "обеспечить поражение России в спецоперации", говорит о том, что ей уже пора думать о том, с каким лицом она покинет этот пост, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Заявление Лиз Трасс о том, что в случае ее избрания на пост премьер-министра ею будет обеспечено поражение России в военной спецоперации на Украине, свидетельствует о том, что, ещё не вступив на должность главы британского правительства, Трасс должна теперь думать, с каким лицом она ее покинет", - сказала Ковитиди.

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лиз трасс, великобритания, ольга ковитиди, политика, отставка премьер-министра великобритании