https://ria.ru/20220711/trass-1801686561.html

Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе

Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе - РИА Новости, 11.07.2022

Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе

Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена бороться за пост премьера, был зарегистрирован почти за месяц до объявления... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:10

2022-07-11T13:10

2022-07-11T14:32

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена бороться за пост премьера, был зарегистрирован почти за месяц до объявления действующим главой правительства Борисом Джонсоном о намерении уйти в отставку.Ранее Трасс сообщила о выдвижении на пост премьера. Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело", чтобы восстановить экономику и обеспечить "проигрыш" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.По данным сервиса Whois, сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.Сайт экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака, который также заявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера, был зарегистрирован за день до того, как Джонсон заявил о своей предстоящей отставке.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801550410.html

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