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Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе - РИА Новости, 11.07.2022
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Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе
Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе - РИА Новости, 11.07.2022
Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе
Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена бороться за пост премьера, был зарегистрирован почти за месяц до объявления... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:10
2022-07-11T14:32
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена бороться за пост премьера, был зарегистрирован почти за месяц до объявления действующим главой правительства Борисом Джонсоном о намерении уйти в отставку.Ранее Трасс сообщила о выдвижении на пост премьера. Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело", чтобы восстановить экономику и обеспечить "проигрыш" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.По данным сервиса Whois, сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.Сайт экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака, который также заявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера, был зарегистрирован за день до того, как Джонсон заявил о своей предстоящей отставке.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html
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в мире, авто, тереза мэй, великобритания, россия, украина
13:10 11.07.2022 (обновлено: 14:32 11.07.2022)
 
Предвыборный сайт Трасс зарегистрировали за месяц до слов Джонсона об уходе

Сайт предвыборной кампании Трасс зарегистрировали за месяц до объявления Джонсона об уходе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сайт предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена бороться за пост премьера, был зарегистрирован почти за месяц до объявления действующим главой правительства Борисом Джонсоном о намерении уйти в отставку.
Ранее Трасс сообщила о выдвижении на пост премьера. Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело", чтобы восстановить экономику и обеспечить "проигрыш" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.
По данным сервиса Whois, сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.
Сайт экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака, который также заявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера, был зарегистрирован за день до того, как Джонсон заявил о своей предстоящей отставке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:00
Борис Джонсон намерен мстить тем, кто всадил ножи ему в спину
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Британский политик Том Тугендхат - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян
 
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