https://ria.ru/20220711/trass-1801669716.html

Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой

Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой - РИА Новости, 11.07.2022

Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившей, что, если ее... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:27

2022-07-11T12:27

2022-07-11T12:32

в мире

здоровье - общество

лиз трасс

владимир путин

россия

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившей, что, если ее изберут премьером, она собирается "обеспечить поражение России в спецоперации".В своем Telegram-канале, Захарова написала: "глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации"."Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", - добавила она, снабдив свой пост фото Трасс на танке.Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://ria.ru/20220711/britaniya-1801598880.html

https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, лиз трасс, владимир путин, россия, великобритания, украина