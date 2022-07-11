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Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой - РИА Новости, 11.07.2022
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Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой
Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой - РИА Новости, 11.07.2022
Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившей, что, если ее... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:27
2022-07-11T12:32
в мире
здоровье - общество
лиз трасс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившей, что, если ее изберут премьером, она собирается "обеспечить поражение России в спецоперации".В своем Telegram-канале, Захарова написала: "глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации"."Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", - добавила она, снабдив свой пост фото Трасс на танке.Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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в мире, здоровье - общество, лиз трасс, владимир путин, россия, великобритания, украина
12:27 11.07.2022 (обновлено: 12:32 11.07.2022)
 
Захарова назвала главу МИД Британии Трасс кровожадной особой

Захарова назвала главу МИД Британии Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившей, что, если ее изберут премьером, она собирается "обеспечить поражение России в спецоперации".
В своем Telegram-канале, Захарова написала: "глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации".
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
02:25
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", - добавила она, снабдив свой пост фото Трасс на танке.
Трасс в понедельник заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области.
В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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