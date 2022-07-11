https://ria.ru/20220711/tranzit-1801820414.html

Дипломат прокомментировал ситуацию с блокадой транзита в Калининград

Дипломат прокомментировал ситуацию с блокадой транзита в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022

Дипломат прокомментировал ситуацию с блокадой транзита в Калининград

Литва может намерено затягивать переговоры с ЕС по поводу разрешения проблемы калининградского транзита до Нового года, считает временный поверенный в делах... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:45

2022-07-11T20:45

2022-07-11T20:45

в мире

мария захарова

маркус эдерер

гитанас науседа

калининград

литва

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Литва может намерено затягивать переговоры с ЕС по поводу разрешения проблемы калининградского транзита до Нового года, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь."Они будут эти переговоры с Евросоюзом вести не только до осени, они могут до Нового года вести эти переговоры. Но если хорошее внушение они бы получили из ЕС, они бы не дотянули до 10-го числа... Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Рябоконь добавил, что Литва уже начала предлагать в качестве решения проблемы выдавать разовые разрешения по конкретным случаям, но, по его мнению, на это не стоит соглашаться, а нужно требовать возвращения к положению дел до 18 июня.Он также отметил, что власти Литвы давят на представителей бизнеса, чтобы настроить их против России.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220711/tranzit-1801736464.html

https://ria.ru/20220711/tranzit-1801751924.html

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в мире, мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии