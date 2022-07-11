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Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022
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Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград
Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022
Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград
Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:32
2022-07-11T19:38
мария захарова
маркус эдерер
гитанас науседа
литва
калининград
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь."Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рябоконь также напомнил о существовании электрической системы БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.
https://ria.ru/20220711/litva-1801634892.html
https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800269723.html
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мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, литва, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
16:32 11.07.2022 (обновлено: 19:38 11.07.2022)
 
Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград

Поверенный в делах России в Литве Рябоконь призвал снизить транзит в ЕС из-за Калининграда

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
"Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области, на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:28
Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
Рябоконь также напомнил о существовании электрической системы БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.
"Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", — добавил он.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Мария ЗахароваМаркус ЭдерерГитанас НауседаЛитваКалининградЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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