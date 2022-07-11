16:32 11.07.2022 (обновлено: 19:38 11.07.2022)
Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград
Поверенный в делах России в Литве Рябоконь призвал снизить транзит в ЕС из-за Калининграда
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
"Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рябоконь также напомнил о существовании электрической системы БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.
"Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", — добавил он.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.