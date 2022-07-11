https://ria.ru/20220711/tranzit-1801751924.html

Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград

Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022

Дипломат назвал возможные ответные шаги на блокаду транзита в Калининград

Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:32

2022-07-11T16:32

2022-07-11T19:38

мария захарова

маркус эдерер

гитанас науседа

литва

калининград

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия имеет возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь."Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рябоконь также напомнил о существовании электрической системы БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.

https://ria.ru/20220711/litva-1801634892.html

https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800269723.html

литва

калининград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, литва, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире