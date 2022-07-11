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Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО - РИА Новости, 11.07.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО
Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО - РИА Новости, 11.07.2022
Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО
Новый индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий, построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:57
2022-07-11T11:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
тинао
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий, построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует вложить в реализацию проекта 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест для москвичей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Планируется, что на новых предприятиях будут выпускать фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло."Ранее Градостроительно-земельная комиссия города одобрила реализацию проекта по строительству промышленного технопарка "Бекасово" в поселении Новофедоровское. Общая площадь участка составляет 556 гектаров, на нем появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В рамках антикризисных мер поддержки в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении компаниям в аренду земельных участков для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня заключены уже четыре договора с инвесторами, по которым в разных районах появятся инженерный и приборостроительный комплексы, производство кондитерских изделий и предприятие по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Там смогут работать более двух тысяч человек, а объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.
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москва, владислав овчинский, тинао
11:57 11.07.2022
 

Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. МишинаВ ТиНАО создадут индустриальный кластер
В ТиНАО создадут индустриальный кластер - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий, построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует вложить в реализацию проекта 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест для москвичей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два новых завода по выпуску электроники откроют в ОЭЗ "Технополис Москва"
Планируется, что на новых предприятиях будут выпускать фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло.
"Ранее Градостроительно-земельная комиссия города одобрила реализацию проекта по строительству промышленного технопарка "Бекасово" в поселении Новофедоровское. Общая площадь участка составляет 556 гектаров, на нем появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В рамках антикризисных мер поддержки в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении компаниям в аренду земельных участков для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня заключены уже четыре договора с инвесторами, по которым в разных районах появятся инженерный и приборостроительный комплексы, производство кондитерских изделий и предприятие по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Там смогут работать более двух тысяч человек, а объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийТиНАО
 
 
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