https://ria.ru/20220711/tinao-1801657632.html

Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО

Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО - РИА Новости, 11.07.2022

Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО

Новый индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий, построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:57

2022-07-11T11:57

2022-07-11T11:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

тинао

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый индустриальный кластер, куда войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий, построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует вложить в реализацию проекта 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест для москвичей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Планируется, что на новых предприятиях будут выпускать фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло."Ранее Градостроительно-земельная комиссия города одобрила реализацию проекта по строительству промышленного технопарка "Бекасово" в поселении Новофедоровское. Общая площадь участка составляет 556 гектаров, на нем появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В рамках антикризисных мер поддержки в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении компаниям в аренду земельных участков для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня заключены уже четыре договора с инвесторами, по которым в разных районах появятся инженерный и приборостроительный комплексы, производство кондитерских изделий и предприятие по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Там смогут работать более двух тысяч человек, а объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220707/zavody-1800861527.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, тинао