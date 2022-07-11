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Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/terroristy-1801833037.html
Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР
Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР
Воюющие против Луганской и Донецкой Народных Республик белорусские наемники подлежат уничтожению, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:38
2022-07-11T23:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
белоруссия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Воюющие против Луганской и Донецкой Народных Республик белорусские наемники подлежат уничтожению, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске."И вот эта третья сила, которая сегодня принимает участие в карательной операции в отношении жителей Донбасса, была создана еще в 2014 году из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*. "Правый сектор"* запрещен в Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республиках. Это террористическая организация и подлежит только уничтожению - и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", - сказал Киселев.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, белоруссия, украина, донбасс
22:38 11.07.2022 (обновлено: 23:04 11.07.2022)
 
Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что воюющие в Донбассе сторонники "Правого сектора"* подлежат уничтожению

© РИА Новости / Александр МаксименкоБойцы "Правого сектора"*
Бойцы Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Бойцы "Правого сектора"*. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Воюющие против Луганской и Донецкой Народных Республик белорусские наемники подлежат уничтожению, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.
"И вот эта третья сила, которая сегодня принимает участие в карательной операции в отношении жителей Донбасса, была создана еще в 2014 году из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*. "Правый сектор"* запрещен в Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республиках. Это террористическая организация и подлежит только уничтожению - и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", - сказал Киселев.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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9 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияУкраинаДонбасс
 
 
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