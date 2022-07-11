https://ria.ru/20220711/terroristy-1801833037.html

Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР

Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022

Воюющие в Донбассе белорусские наемники подлежат уничтожению, заявили в ЛНР

Воюющие против Луганской и Донецкой Народных Республик белорусские наемники подлежат уничтожению, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:38

2022-07-11T22:38

2022-07-11T23:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794655287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfacee796a1ffa91eaa157912c509f96.jpg

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Воюющие против Луганской и Донецкой Народных Республик белорусские наемники подлежат уничтожению, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске."И вот эта третья сила, которая сегодня принимает участие в карательной операции в отношении жителей Донбасса, была создана еще в 2014 году из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*. "Правый сектор"* запрещен в Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республиках. Это террористическая организация и подлежит только уничтожению - и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", - сказал Киселев.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, белоруссия, украина, донбасс