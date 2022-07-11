https://ria.ru/20220711/tekhobsluzhivanie-1801595001.html

"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание

"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание - РИА Новости, 11.07.2022

"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание

"Северный поток" — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Участники европейского рынка опасаются, РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T00:23

2022-07-11T00:23

2022-07-11T00:23

экономика

россия

северный поток

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Северный поток" — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.Оператор магистрали Nord Stream AG ранее сообщал, что компания остановит обе нитки газопровода для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо". За месяц газовые котировки выросли уже вдвое, на прошлой неделе — впервые с марта — преодолели отметку в 1900 долларов и приближались к рубежу в 2000 долларов, что в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Ранее в середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по магистрали примерно на 60%. Тогда компания сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. "Газпром" объяснил это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.

https://ria.ru/20220710/gaz-1801503768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, северный поток