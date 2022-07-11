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"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание - РИА Новости, 11.07.2022
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"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание
"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание - РИА Новости, 11.07.2022
"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание
"Северный поток" — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Участники европейского рынка опасаются, РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:23
2022-07-11T00:23
экономика
россия
северный поток
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Северный поток" — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.Оператор магистрали Nord Stream AG ранее сообщал, что компания остановит обе нитки газопровода для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо". За месяц газовые котировки выросли уже вдвое, на прошлой неделе — впервые с марта — преодолели отметку в 1900 долларов и приближались к рубежу в 2000 долларов, что в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Ранее в середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по магистрали примерно на 60%. Тогда компания сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. "Газпром" объяснил это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.
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экономика, россия, северный поток
00:23 11.07.2022
 
"Северный поток" останавливается на плановое техобслуживание

Газопровод "Северный поток" с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Северный поток" — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.
Оператор магистрали Nord Stream AG ранее сообщал, что компания остановит обе нитки газопровода для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.
Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо". За месяц газовые котировки выросли уже вдвое, на прошлой неделе — впервые с марта — преодолели отметку в 1900 долларов и приближались к рубежу в 2000 долларов, что в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Ранее в середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по магистрали примерно на 60%. Тогда компания сообщила, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. "Газпром" объяснил это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 09:59
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
 
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