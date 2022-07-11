https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html

Правительство выделило средства на создание отечественного ПО

Правительство выделило средства на создание отечественного ПО - РИА Новости, 11.07.2022

Правительство выделило средства на создание отечественного ПО

Правительство РФ сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:13

2022-07-11T08:13

2022-07-11T08:14

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

сколково

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, на софинансирование создания и внедрения данных решений до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании."Сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы… Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 миллиарда рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Уточняется, что председателями 16 отраслевых комитетов являются заместители министров профильных федеральных органов исполнительной власти. Они курируют, формируют и согласовывают с Минцифры персональный состав участников 35 индустриальных центров компетенций. Их возглавят руководители ведущих компаний-лидеров отрасли. По словам Чернышенко, государство будет софинансировать разработку отечественных решений из фондов Бортника и Сколково, а также РФРИТ."Объем софинасирования по каждому из проектов составит порядка 80%. После разработки будем внедрять ПО на предприятия отрасли, по чьему ТЗ оно создавалось… на этапе формирования ТЗ необходимо учесть, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Я предполагаю, что более 2/3 выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках. Ну а первые практические результаты на своих предприятиях мы должны увидеть в 2024 году", - добавил Чернышенко.Вице-премьер также поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре.

https://ria.ru/20220707/maksima-1800977254.html

https://ria.ru/20220608/rossiya-1793972361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, михаил мишустин, россия, сколково