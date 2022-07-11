https://ria.ru/20220711/tayvan-1801801928.html

МИД Китая предупредил о "свирепых бурях" над Тайваньским проливом

МИД Китая предупредил о "свирепых бурях" над Тайваньским проливом - РИА Новости, 11.07.2022

МИД Китая предупредил о "свирепых бурях" над Тайваньским проливом

Министр иностранных дел Ван И, выступая в понедельник перед секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, предупредил, что "темные... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:26

2022-07-11T19:26

2022-07-11T19:26

в мире

ван и (политик)

китай

сша

тайвань

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ван И, выступая в понедельник перед секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, предупредил, что "темные тучи" и "свирепые бури" могут охватить берега Тайваньского пролива, если принцип "одного Китая" будет оспариваться."Стабильность по обе стороны Тайваньского пролива зависит от соблюдения принципа "одного Китая"... Когда принцип "одного Китая" полностью признается, все стороны Тайваньского пролива мирно развиваются. Но, когда закон "одного Китая" оспаривается или саботируется, темные тучи или даже свирепые бури охватывают берега Тайваньского пролива", - сказал Ван И.По его словам, причиной сегодняшней напряженности в Тайваньском проливе является то, что власти острова отказались от консенсуса 1992 года, отражающего принцип "одного Китая". "Они подрывают отношения по обе стороны Тайваньского пролива, и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости", - подчеркнул Ван И.При этом министр отметил, что США пытаются разыграть тайваньскую карту, чтобы "подорвать и сдержать развитие Китая"."Тайвань является частью Китая. Несмотря на то, что уже на протяжении долгого времени по две стороны пролива существует политическое противостояние, суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не нарушалась. Так выглядит статус-кво в тайваньском вопросе. Эта ситуация не менялась с древних времен. Этот статус-кво не может быть изменен", - заявил Ван И.Он выразил надежду на то, что страны во всем мире смогут полностью осознать "серьезную опасность независимости Тайваня" и будут вместе с Пекином отстаивать принцип "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220708/knr-1801229979.html

https://ria.ru/20220709/kitay-1801410898.html

https://ria.ru/20220711/tayvan-1801602628.html

китай

сша

тайвань

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ван и (политик), китай, сша, тайвань