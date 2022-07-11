https://ria.ru/20220711/tayvan-1801602628.html

Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов

Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов - РИА Новости, 11.07.2022

Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов

Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, говорится в заявлении РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T05:51

2022-07-11T05:51

2022-07-11T05:52

в мире

тайвань

украина

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, говорится в заявлении оборонного ведомства острова.Отмечается, что "домыслы зарубежных СМИ не соответствуют действительности".Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против любого одностороннего изменения статуса-кво путем применения военной силы или насилия в отношении украинского народа.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

тайвань

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, украина, китай