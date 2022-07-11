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Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов - РИА Новости, 11.07.2022
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Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов
Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов - РИА Новости, 11.07.2022
Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов
Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, говорится в заявлении РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T05:51
2022-07-11T05:52
в мире
тайвань
украина
китай
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, говорится в заявлении оборонного ведомства острова.Отмечается, что "домыслы зарубежных СМИ не соответствуют действительности".Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против любого одностороннего изменения статуса-кво путем применения военной силы или насилия в отношении украинского народа.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, тайвань, украина, китай
05:51 11.07.2022 (обновлено: 05:52 11.07.2022)
 
Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов

Минобороны Тайваня опровергло сообщения СМИ о поставках Украине минометных снарядов

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, говорится в заявлении оборонного ведомства острова.
"В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "домыслы зарубежных СМИ не соответствуют действительности".
Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против любого одностороннего изменения статуса-кво путем применения военной силы или насилия в отношении украинского народа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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