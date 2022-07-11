https://ria.ru/20220711/swift-1801644984.html
Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию в банках
Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию в банках - РИА Новости, 11.07.2022
Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию в банках
Пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в банках РФ, сообщила РИА Новости пресс-служба "Платформы РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:04
2022-07-11T11:04
2022-07-11T12:41
экономика
технологии
санкт-петербургский государственный университет
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в банках РФ, сообщила РИА Новости пресс-служба "Платформы НТИ"."Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ по направлению "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ", - говорится в сообщении. При этом данный центр выступает в качестве технического оператора разработки.Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования, отметил технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев."Отечественный SWIFT" использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. По этой причине система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей, уточняется в сообщении.Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности. Обмен межбанковскими финансовыми сообщениями с применением блокчейн-технологий позволяет создать безопасные и надежные условия для всех участников, подчеркивают разработчики. Новая децентрализованная система обмена межбанковскими финансовыми сообщениями доступна банкам для тестирования.Таким образом, в России может появиться еще один аналог системы SWIFT, теперь уже на блокчейне. Он станет еще одной опцией в дополнение к уже работающей Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. В СПФС, кроме российских участников, сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран.
https://ria.ru/20220629/swift-1798953136.html
https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, санкт-петербургский государственный университет, россия
11:04 11.07.2022 (обновлено: 12:41 11.07.2022)
Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию в банках
"Платформы НТИ": российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию и использованию
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в банках РФ, сообщила РИА Новости пресс-служба "Платформы НТИ".
"Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ по направлению "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ
", - говорится в сообщении. При этом данный центр выступает в качестве технического оператора разработки.
Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования, отметил технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев.
"Отечественный SWIFT" использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. По этой причине система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей, уточняется в сообщении.
Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности. Обмен межбанковскими финансовыми сообщениями с применением блокчейн-технологий позволяет создать безопасные и надежные условия для всех участников, подчеркивают разработчики. Новая децентрализованная система обмена межбанковскими финансовыми сообщениями доступна банкам для тестирования.
Таким образом, в России
может появиться еще один аналог системы SWIFT, теперь уже на блокчейне. Он станет еще одной опцией в дополнение к уже работающей Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. В СПФС, кроме российских участников, сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран.