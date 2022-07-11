В Липецкой области будут рекультивированы две свалки
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Липецкая область рекультивирует две свалки общей площадью более 6,5 гектаров за счет средств областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, администрация Тербунского района уже заключила соглашение на проведение рекультивации свалки на территории муниципалитета, а в Грязинском районе заключено соглашение на разработку проектно-сметной документации для ликвидации свалки.
Артамонов отметил, что работа по ликвидации свалок в Липецкой области ведётся на постоянной основе. В рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия перед началом рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе, а на 2023-2024 годы запланирована ликвидация свалки "Венера" в Липецке. Также в селе Ярлуково Грязинского района завершается технический этап рекультивации свалки строительных отходов, а в городе Данкове и селе Фащёвка Грязинского района рекультивация свалок завершена.
"В Липецкой области ведётся комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона", – сказал Артамонов.