https://ria.ru/20220711/svalki-1801733687.html

В Липецкой области будут рекультивированы две свалки

В Липецкой области будут рекультивированы две свалки - РИА Новости, 11.07.2022

В Липецкой области будут рекультивированы две свалки

Липецкая область рекультивирует две свалки общей площадью более 6,5 гектаров за счет средств областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:36

2022-07-11T15:36

2022-07-11T15:36

липецкая область

грязинский район

тербунский район

свалки

мусор

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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Липецкая область рекультивирует две свалки общей площадью более 6,5 гектаров за счет средств областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, администрация Тербунского района уже заключила соглашение на проведение рекультивации свалки на территории муниципалитета, а в Грязинском районе заключено соглашение на разработку проектно-сметной документации для ликвидации свалки.Артамонов отметил, что работа по ликвидации свалок в Липецкой области ведётся на постоянной основе. В рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия перед началом рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе, а на 2023-2024 годы запланирована ликвидация свалки "Венера" в Липецке. Также в селе Ярлуково Грязинского района завершается технический этап рекультивации свалки строительных отходов, а в городе Данкове и селе Фащёвка Грязинского района рекультивация свалок завершена."В Липецкой области ведётся комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html

грязинский район

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

грязинский район, тербунский район, свалки, мусор