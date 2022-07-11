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США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
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США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", так как... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:18
2022-07-11T16:01
в мире
канада
сша
северный поток
экономика
германия
россия
газпром
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", так как считают, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа, заявил госдепартамент."Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе "Северный поток-1". В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие", - говорится в сообщении."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220711/sanktsii-1801719350.html
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в мире, канада, сша, северный поток, экономика, германия, россия, газпром, siemens
15:18 11.07.2022 (обновлено: 16:01 11.07.2022)
 
США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

США поддержали решение властей Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", так как считают, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа, заявил госдепартамент.
"Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе "Северный поток-1". В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие", - говорится в сообщении.
На территории компрессорной станции магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
14:45
В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока"
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:54
Украина призвала отменить решение о возврате турбины для "Северного потока"
 
В миреКанадаСШАСеверный потокЭкономикаГерманияРоссияГазпромSiemens
 
 
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