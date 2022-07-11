https://ria.ru/20220711/ssha-1801729633.html

США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022

США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", так как... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:18

2022-07-11T15:18

2022-07-11T16:01

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газпром

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе "Северный поток", так как считают, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа, заявил госдепартамент."Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе "Северный поток-1". В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие", - говорится в сообщении."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220711/sanktsii-1801719350.html

https://ria.ru/20220711/turbina-1801680697.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, северный поток, экономика, германия, россия, газпром, siemens