https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801665003.html
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава - РИА Новости, 11.07.2022
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава
Украинская 25-я воздушно-десантная бригада, действующая под Северском, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава, следует из сводки... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:10
2022-07-11T12:10
2022-07-11T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинская 25-я воздушно-десантная бригада, действующая под Северском, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска", - говорится в документе.Отмечается, что потери соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады при этом целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html
РИА Новости
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Конашенков о потерях украинской армии
Российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом, сообщило в понедельник Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
2022-07-11T12:10
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PT3M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины
12:10 11.07.2022 (обновлено: 12:53 11.07.2022)
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава
Минобороны: бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава