https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801665003.html

Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава

Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава - РИА Новости, 11.07.2022

Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава

Украинская 25-я воздушно-десантная бригада, действующая под Северском, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава, следует из сводки... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:10

2022-07-11T12:10

2022-07-11T12:53

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинская 25-я воздушно-десантная бригада, действующая под Северском, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска", - говорится в документе.Отмечается, что потери соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады при этом целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях украинской армии Российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом, сообщило в понедельник Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - говорится в сообщении российского военного ведомства. 2022-07-11T12:10 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины