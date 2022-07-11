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Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ

Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022

Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ

Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:04

2022-07-11T12:04

2022-07-11T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", - сказали в ведомстве.

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донецкая народная республика

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2022

Дарья Буймова

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Конашенков о потерях украинской армии Российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом, сообщило в понедельник Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - говорится в сообщении российского военного ведомства. 2022-07-11T12:04 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины