https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801663318.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ
Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:04
2022-07-11T12:04
2022-07-11T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220711/punkty-1801667925.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о потерях украинской армии
Российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом, сообщило в понедельник Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
2022-07-11T12:04
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PT3M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:04 11.07.2022 (обновлено: 12:53 11.07.2022)
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ