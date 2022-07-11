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Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801663318.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ
Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:04
2022-07-11T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", - сказали в ведомстве.
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Конашенков о потерях украинской армии
Российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом, сообщило в понедельник Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:04 11.07.2022 (обновлено: 12:53 11.07.2022)
 
Российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили пункт дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточным оружием в ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", - сказали в ведомстве.
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Вчера, 12:21Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила 27 пунктов управления ВСУ
 
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