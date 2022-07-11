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Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2022
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Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник
Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2022
Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник
Совет Федерации РФ может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля, сообщил РИА Новости источник в верхней палате... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:04
2022-07-11T15:04
совет федерации рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации РФ может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.Ранее Госдума приняла решение провести 15 июля дополнительное пленарное заседание. Ожидается, что оно начнется в 12.00 мск."На сегодняшний день информация такая: заседание Совета Федерации может пройти 15 июля во второй половине дня или 16 июля", - сказал собеседник агентства.
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совет федерации рф, госдума рф, россия
15:04 11.07.2022
 
Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник

Совет Федерации может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 или 16 июля

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации РФ может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.
Ранее Госдума приняла решение провести 15 июля дополнительное пленарное заседание. Ожидается, что оно начнется в 12.00 мск.
"На сегодняшний день информация такая: заседание Совета Федерации может пройти 15 июля во второй половине дня или 16 июля", - сказал собеседник агентства.
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Совет Федерации РФГосдума РФРоссия
 
 
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