https://ria.ru/20220711/sovfed-1801726094.html

Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник

Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2022

Совфед может собраться на заседание 15 или 16 июля, сообщил источник

Совет Федерации РФ может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля, сообщил РИА Новости источник в верхней палате... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:04

2022-07-11T15:04

2022-07-11T15:04

совет федерации рф

госдума рф

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации РФ может собраться на заседание вслед за Госдумой 15 июля во второй половине дня или 16 июля, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.Ранее Госдума приняла решение провести 15 июля дополнительное пленарное заседание. Ожидается, что оно начнется в 12.00 мск."На сегодняшний день информация такая: заседание Совета Федерации может пройти 15 июля во второй половине дня или 16 июля", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220710/gosduma-1801580628.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, госдума рф, россия