https://ria.ru/20220711/soobschenie-1801606887.html

Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение

Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение - РИА Новости, 11.07.2022

Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:58

2022-07-11T07:58

2022-07-11T07:58

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МАРИУПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена логистическая пассажирская цепочка между Мариуполем и Донецком, сообщает корреспондент РИА Новости."Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке", - сказал мэр Мариуполя.В понедельник в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд. Это первый пассажирский состав, отправившийся из Мариуполя с момента освобождения города.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/stroitelstvo-1801513315.html

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика