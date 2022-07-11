https://ria.ru/20220711/soobschenie-1801606887.html
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение - РИА Новости, 11.07.2022
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:58
2022-07-11T07:58
2022-07-11T07:58
в мире
мариуполь
волноваха
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МАРИУПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена логистическая пассажирская цепочка между Мариуполем и Донецком, сообщает корреспондент РИА Новости."Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке", - сказал мэр Мариуполя.В понедельник в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд. Это первый пассажирский состав, отправившийся из Мариуполя с момента освобождения города.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/stroitelstvo-1801513315.html
мариуполь
волноваха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что пассажирское сообщение с Донецком налажено