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Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение - РИА Новости, 11.07.2022
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Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение - РИА Новости, 11.07.2022
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:58
2022-07-11T07:58
в мире
мариуполь
волноваха
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена логистическая пассажирская цепочка между Мариуполем и Донецком, сообщает корреспондент РИА Новости."Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке", - сказал мэр Мариуполя.В понедельник в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд. Это первый пассажирский состав, отправившийся из Мариуполя с момента освобождения города.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/stroitelstvo-1801513315.html
мариуполь
волноваха
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в мире, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика
07:58 11.07.2022
 
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что пассажирское сообщение с Донецком налажено

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАРИУПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что благодаря запуску регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между этим городом и Волновахой отлажена логистическая пассажирская цепочка между Мариуполем и Донецком, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке", - сказал мэр Мариуполя.
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В Мариуполе начали восстанавливать разрушенный мост
В понедельник в 7 часов утра от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд. Это первый пассажирский состав, отправившийся из Мариуполя с момента освобождения города.
 
В миреМариупольВолновахаДонецкая Народная Республика
 
 
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