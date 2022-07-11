https://ria.ru/20220711/sokhnut-1801652164.html
Минюст завершил проверку Еврейского агентства "Сохнут"
Минюст завершил проверку Еврейского агентства "Сохнут" - РИА Новости, 11.07.2022
Минюст завершил проверку Еврейского агентства "Сохнут"
Министерство юстиции РФ завершило документарную проверку организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:25
2022-07-11T11:25
2022-07-11T11:26
экономика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ завершило документарную проверку организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в министерстве в понедельник, не раскрывая, однако, итоги проверки.Ранее в СМИ сообщалось, что власти России направили Еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергла РИА Новости информацию о прекращении работы в России."С 30 мая по 27 июня главным управлением Минюста России по Москве на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" проведена документарная проверка в отношении автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут". По результатам документарной проверки подготовлен акт, который направлен по адресу местонахождения организации", - сообщает Минюст в ответе на соответствующий запрос агентства.При этом в министерстве не стали раскрывать результаты и детали проверки.
https://ria.ru/20220623/biznes-1797511547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
11:25 11.07.2022 (обновлено: 11:26 11.07.2022)
Минюст завершил проверку Еврейского агентства "Сохнут"
Минюст завершил проверку Еврейского агентства "Сохнут", но пока не раскрыл ее итоги