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В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды
Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:08
2022-07-11T09:08
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм силой 4 балла, смерчи над морем."В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведётся оповещение о запрете купания", - говорится в сообщении.Ранее оперштаб Краснодарского края также информировал, что вышедшая в результате дождей из берегов река Восточный Дагомыс унесла в море один автомобиль, пострадавших не было. По данным сочинской администрации, после ливней на месте ЧП был развёрнут оперативный штаб, сейчас специалисты откачивают воду.
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новости - туризм, сочи, краснодарский край
09:08 11.07.2022
 
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды

В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды, действует штормовое предупреждение

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм силой 4 балла, смерчи над морем.
"В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведётся оповещение о запрете купания", - говорится в сообщении.
Ранее оперштаб Краснодарского края также информировал, что вышедшая в результате дождей из берегов река Восточный Дагомыс унесла в море один автомобиль, пострадавших не было. По данным сочинской администрации, после ливней на месте ЧП был развёрнут оперативный штаб, сейчас специалисты откачивают воду.
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