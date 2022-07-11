https://ria.ru/20220711/sochi-1801612940.html

В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды

В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022

В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды

Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:08

2022-07-11T09:08

2022-07-11T09:08

туризм

новости - туризм

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762630892_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_0d4eb0ef5f94d0e492397d1a2c5c0011.jpg

СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм силой 4 балла, смерчи над морем."В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведётся оповещение о запрете купания", - говорится в сообщении.Ранее оперштаб Краснодарского края также информировал, что вышедшая в результате дождей из берегов река Восточный Дагомыс унесла в море один автомобиль, пострадавших не было. По данным сочинской администрации, после ливней на месте ЧП был развёрнут оперативный штаб, сейчас специалисты откачивают воду.

https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сочи, краснодарский край