https://ria.ru/20220711/sochi-1801612940.html
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды
Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:08
2022-07-11T09:08
2022-07-11T09:08
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сочи
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды, на месте людей оповещают о запрете погружения в воду, сообщает пресс-служба администрации курорта.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм силой 4 балла, смерчи над морем."В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведётся оповещение о запрете купания", - говорится в сообщении.Ранее оперштаб Краснодарского края также информировал, что вышедшая в результате дождей из берегов река Восточный Дагомыс унесла в море один автомобиль, пострадавших не было. По данным сочинской администрации, после ливней на месте ЧП был развёрнут оперативный штаб, сейчас специалисты откачивают воду.
https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, краснодарский край
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды
В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды, действует штормовое предупреждение