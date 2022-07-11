https://ria.ru/20220711/snimki-1801604289.html
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России - РИА Новости, 11.07.2022
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:02
2022-07-11T07:02
2022-07-11T12:11
в мире
россия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801611568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18e680baa09be86aa52a3c5bb3220ac5.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. По данным СК России, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок."Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим", — сказал хакер RaHDIt.По его словам, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".
https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html
https://ria.ru/20220711/kanaly-1801601845.html
россия
белгород
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801611568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_906c08a7b4b023c40040882adee8a348.jpg
Хакер из RaHDIt: "Американская разведка снабжает украинскую данными радиолокации"
Американская разведка снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник хакерской группы RaHDIt на условиях
2022-07-11T07:02
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), украина, сша
07:02 11.07.2022 (обновлено: 12:11 11.07.2022)
Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
Хакер RaHDIt: разведка США снабжает Киев спутниковыми снимками для ударов по россиянам
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду
тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. По данным СК
России, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим", — сказал хакер RaHDIt.
По его словам, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".