https://ria.ru/20220711/snimki-1801604289.html

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России - РИА Новости, 11.07.2022

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России

Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:02

2022-07-11T07:02

2022-07-11T12:11

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. По данным СК России, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок."Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим", — сказал хакер RaHDIt.По его словам, чтобы "наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся".

https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html

https://ria.ru/20220711/kanaly-1801601845.html

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Хакер из RaHDIt: "Американская разведка снабжает украинскую данными радиолокации" Американская разведка снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник хакерской группы RaHDIt на условиях 2022-07-11T07:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), украина, сша