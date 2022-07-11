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ВКС России уничтожили украинский склад вооружения - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС России уничтожили украинский склад вооружения
ВКС России уничтожили украинский склад вооружения - РИА Новости, 11.07.2022
ВКС России уничтожили украинский склад вооружения
Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из США, сообщили... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:06
2022-07-11T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из США, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", - сказали в ведомстве.
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:06 11.07.2022 (обновлено: 12:25 11.07.2022)
 
ВКС России уничтожили украинский склад вооружения

ВКС России уничтожили украинский склад вооружения с иностранными ракетными комплексами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из США, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", - сказали в ведомстве.
Конашенков о потерях украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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