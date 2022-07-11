https://ria.ru/20220711/sirius-1801199915.html

Зачем ехать в Сириус на Черном море?

Зачем ехать в Сириус на Черном море? - РИА Новости, 11.07.2022

Зачем ехать в Сириус на Черном море?

Лето: самое время пополнить запасы солнца в организме. Почему стоит выбрать для отдыха этим летом город будущего Сириус на Черном море? РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:17

2022-07-11T16:17

2022-07-11T16:49

туризм

краснодарский край

образовательный центр "сириус"

сочи

отдых на море

туризм

маршруты - туризм

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Лето: самое время пополнить запасы солнца в организме. Почему стоит выбрать для отдыха этим летом город будущего Сириус на Черном море? Федеральная территория "Сириус" занимает самую южную часть черноморского побережья страны и окружена Кавказскими горами. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, в декабре 2020 года район получил статус первой в стране федеральной территории, а теперь тут создается город будущего.1. ПляжиПанорама, которая открывается с пляжей Сириуса, даст фору многим другим живописным местам на Черном море (и не только на Черном). Вершины Кавказских гор, монументальные олимпийские объекты, близкая Абхазия в легкой дымке, бесконечная синева неба…Кроме того, здесь очень чистая вода. Это признают и туристы, и эксперты. К примеру, последние пробы на пляжах Сириуса, взятые специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, дали идеальный результат и по микробиологии, и по химическим показателям. Далее эксперты будут брать пробы воды каждые 10 дней в течение купального сезона.Все дело в новых очистных системах Сириуса (в отличие от ряда других черноморских курортов) и отсутствии загрязняющих производств.2. Инфраструктура и транспортВ самом Сириусе хорошо развита инфраструктура развлечений. Не забываем, что это город будущего и наукоград, поэтому здесь раздолье для "умного туризма": много познавательных экскурсий, мастер-классов и образовательных программ в знаменитом Парке науки и искусства "Сириус". Причем, они будут интересны и взрослым, и детям.Еще есть Олимпийский парк, аттракционы Сочи Парка, трассы Формулы 1, картинг, второй по размерам в Европе планетарий, природные парки…Мало? Под боком целый развлекательный кластер в Красной Поляне, единственный в стране парк приключений на высоте Скайпарк, возможности для индивидуальных и организованных экскурсий.Дороги в Сириусе новые и широкие (знаменитые сочинские пробки – это не про нас), а с красивого железнодорожного вокзала можно быстро уехать и в горы, и в любой город на побережье.В общем, в Сириусе вы точно не заскучаете. А приобрести билеты на многие площадки можно в одном месте, без очередей и переплат – на сайте отелей Sirius Hotels ("Сириус Хотелс").3. Питание "шведский стол"Многие россияне уже привыкли к формату отдыха, когда не нужно заботиться о питании в течение дня – все завтраки/обеды/ужины обеспечивает отель. Особенно это удобно для семей с детьми. Плюс – сведен к минимуму риск получить несварение из-за плохо помытых овощей или отравиться на жаре.Если в этом плане вы ищете достойный аналог популярным курортам, добро пожаловать в отели Sirius Hotels. Здесь уделяется большое внимание качеству продуктов, а шеф-повара прикладывают много усилий для создания разнообразного меню. И гости это ценят – на интернет-площадках много позитивных отзывов именно про питание в отелях этой сети.4. Аэропорт в 10 минутах ездыМеждународный аэропорт Сочи продолжает работать в прежнем режиме. И никаких изменений тут не планируется – наоборот, воздушная гавань начала выполнять функции международного авиахаба.Что немаловажно: аэропорт находится всего в 10 минутах езды от отелей Сириуса! Такси, автобусы, персональный трансфер – все это доступно и приемлемо по цене.5. Спецпредложения и акцииРекомендуем обратить внимание на специальные условия, которые предлагают своим гостям отели Sirius Hotels. Одновременно тут постоянно действуют 5-7 акций, благодаря которым оптимальное соотношение "цена-качество" найдут для себя и любители раннего бронирования, и горящих туров, и комплексных предложений. Сэкономить можно до 40%, главное – бронировать непосредственно на сайте сети siriushotels.ru. Переходите по ссылке и выбирайте то, что подойдет именно вам. Бронируйте лето, солнце и море прямо сейчас! До встречи в Sirius Hotels!Образовательный Фонд "Талант и успех".Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект, д. 40.ИНН: 2317075619 / ОГРН: 1147700000172

краснодарский край

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

#партнерскийматериал, туризм, краснодарский край, образовательный центр "сириус", сочи, отдых на море, маршруты - туризм